Άγιον Όρος: Παρέμβαση εισαγγελέα για τους αντιεμβολιαστές μοναχούς

Την εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσαν οι δηλώσεις καθηγούμενου της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου.

Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσαν δηλώσεις του αρχιμανδρίτη Βαρθολομαίου, καθηγούμενου της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου του Αγίου Όρους, περί αντιεμβολιαστών ρασοφόρων του Άθωνα που αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού και επιπλέον επηρεάζουν με την ακραία ρητορική τους πιστούς που έχουν υπό την πνευματική τους σκέπη, για να μην το κάνουν.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης έδωσε εντολή να διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα στο πλαίσιο της οποίας θα κληθεί ο καθηγούμενος (της νέας, νόμιμης αδελφότητας Εσφιγμένου) να καταθέσει, κατονομάζοντας αυτούς στους οποίους αναφέρεται, ώστε να διαπιστωθεί εάν τελούν το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο αρχιμανδρίτης ζήτησε την παρέμβαση της Δικαιοσύνης, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «όταν μυρίζει θάνατος γύρω μας, όχι μόνο στο Άγιον Όρος αλλά και σε όλο τον κόσμο, δεν μπορεί κανείς να κωφεύει». Ο ίδιος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι ένα καθαρά ιατρικό θέμα έχει μετατραπεί σε πνευματικό, καταγγέλλοντας ότι «συνειδητά κάποιοι καλόγεροι λένε ψέματα, χρησιμοποιώντας το όνομα του Αγιορείτη ή ακόμη και του Εσφιγμενίτου…».

Το Άγιον Όρος δέχθηκε ισχυρό πλήγμα από την COVID-19 καθώς είναι αρκετές δεκάδες οι μοναχοί που νόσησαν από την έναρξη της πανδημίας και κάποιοι εξ αυτών κατέληξαν εξαιτίας επιπλοκών της νόσου.

