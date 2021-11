Κοινωνία

Ληστής έστησε μαγαζί με... κλεμμένα αυτοκίνητα! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως δρούσε η σπείρα με την μεγάλη λεία, που είχε ρημάξει την Αττική. Με ποιο "κόλπο" έκλεβαν τα ΙΧ και που άλλου τα διοχέτευαν.

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές αυτοκινήτων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της 5-11-2021 στους Θρακομακεδόνες, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, δύο ημεδαποί, ηλικίας 33 και 41 ετών, μέλη της οργάνωσης. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται και έτερο μέλος.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα, της εγκληματικής οργάνωσης, των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής, πλαστογραφία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της σπείρας κινούνταν συνήθως απογευματινές ώρες σε διάφορες περιοχές της Αττικής προς αναζήτηση οχημάτων. Όταν τα εντόπιζαν, με την χρήση ειδικού τεχνικού εξοπλισμού, τα αφαιρούσαν και τα στάθμευαν προσωρινά σε απομονωμένα σημεία.

Μετά την πάροδο ικανού χρονικού διαστήματος και αφού αυτά δεν είχαν ανευρεθεί από τις Αστυνομικές Αρχές τα μετέφεραν σε έτερα σημεία (καβάτζες) όπου φρόντιζαν για την περαιτέρω διάθεσή τους.

Από τα ανωτέρω κλαπέντα οχήματα, άλλα διοχετεύονταν σε κυκλώματα παράνομης μετανάστευσης με σκοπό την διευκόλυνση μεταφοράς μεταναστών και άλλα είτε τα αποσυναρμολογούσαν για να επισκευάσουν οχήματα με υλικές ζημιές που είχαν αγοράσει σε προγενέστερο χρόνο, είτε πλαστογραφούσαν τους χαρακτηριστικούς αριθμούς των οχημάτων με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή τους σε ανυποψίαστους αγοραστές.

Ένας μάλιστα εκ των συλληφθέντων, είχε συστήσει επιχείρηση εμπορίας οχημάτων.

Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων οχημάτων υπερβαίνει τα 170.000 ευρώ.

Από την διενέργεια έρευνας στις οικίες, τα αυτοκίνητα ιδιοκτησίας των δραστών και στην κατοχή τους, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

πιστόλι

2 αεροβόλα

20 φυσίγγια

2 αναδιπλούμενα μαχαίρια

2 αναδιπλούμενα μαχαίρια-πολυεργαλεία

9 εγκέφαλοι αυτοκινήτων

10 ραδιόφωνα αυτοκινήτων

9 οθόνες αυτοκινήτων

7 ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας

πλήθος κλειδιών αυτοκινήτου

εξαρτήματα αυτοκινήτων

5 κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες έχουν κατηγορηθεί και κατά το παρελθόν για κλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα τόσο για την ταυτοποίηση συμμετοχής τους σε παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, όσο και για την ταυτοποίηση και άλλων μελών της συμμορίας συνεχίζεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Κούγιας: Σώθηκα από έναν ελιγμό - Θα είχε πολτοποιηθεί ο συνοδηγός (βίντεο)

Κηφισιά: θρίλερ με πτώμα σε παρκάκι

Πέθανε ο Χρήστος Κυριαζής