Valneva: Η Κομισιόν εγκρίνει σύμβαση με την φαρμακευτική για νέο πιθανό εμβόλιο

Η Valneva είναι ευρωπαϊκή εταιρεία βιοτεχνολογίας, που αναπτύσσει εμβόλιο αδρανοποιημένου ιού, το οποίο παρασκευάζεται με χημική αδρανοποίηση ζωντανού ιού.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την όγδοη σύμβαση με φαρμακευτική εταιρεία με στόχο την αγορά του πιθανού εμβολίου της κατά της COVID-19. Η σύμβαση με τη Valneva προβλέπει τη δυνατότητα για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να αγοράσουν σχεδόν 27 εκατομμύρια δόσεις το 2022. Περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα προσαρμογής του εμβολίου σε νέες παραλλαγές και για τα κράτη μέλη να κάνουν περαιτέρω παραγγελία έως και 33 εκατομμύρια επιπλέον εμβόλια το 2023.

Η σύμβαση με τη Valneva προστίθεται σε ένα ήδη εξασφαλισμένο ευρύ χαρτοφυλάκιο εμβολίων που θα παραχθεί στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων που έχουν ήδη υπογραφεί με τις AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac, Moderna και Novavax, αναφέρει η Κομισιόν. Αυτό το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εμβολίων θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη είναι καλά προετοιμασμένη για εμβολιασμό, αφού αποδειχθεί ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να αποφασίσουν να δωρίσουν το εμβόλιο σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος ή να το κατευθύνουν εκ νέου σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν τόνισε ότι «η σύμβαση επιτρέπει την προσαρμογή του εμβολίου σε νέες παραλλαγές. Το ευρύ χαρτοφυλάκιό μας θα μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε την COVID και τις παραλλαγές της στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Όλοι όσοι μπορούν πρέπει να εμβολιαστούν».

Η Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, ανέφερε ότι «η στρατηγική μας για τα εμβόλια της ΕΕ συνεχίζει να αποδίδει, τη στιγμή που οι αριθμοί των κρουσμάτων COVID-19 δυστυχώς αυξάνονται ξανά σε ολόκληρη την ΕΕ. Το εμβόλιο Valneva προσθέτει άλλη μια επιλογή στο ευρύ χαρτοφυλάκιό μας, αφού αποδειχθεί ότι είναι ασφαλές και αποτελεσματικό από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη μέλη στις προσπάθειες εμβολιασμού τους και το μήνυμα παραμένει το ίδιο: εμπιστευτείτε την επιστήμη και εμβολιάστε, εμβολιάστε, εμβολιάστε».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 17 Ιουνίου 2020 μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την επιτάχυνση της ανάπτυξης, της παρασκευής και της ανάπτυξης αποτελεσματικών και ασφαλών εμβολίων κατά της COVID-19. Σε αντάλλαγμα για το δικαίωμα αγοράς ενός συγκεκριμένου αριθμού δόσεων εμβολίων σε ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο, η Επιτροπή χρηματοδοτεί μέρος του αρχικού κόστους που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί εμβολίων με τη μορφή συμφωνιών προκαταβολής αγοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και νέες παραλλαγές SARS-CoV-2 , η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διαπραγματεύονται νέες συμφωνίες με εταιρείες που θα επιτρέψουν την αγορά ταχέως προσαρμοζόμενων εμβολίων σε επαρκείς ποσότητες για την ενίσχυση και την παράταση της ανοσίας.

Για να αγοράσουν τα νέα εμβόλια, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν το REACT-EU, ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα στο πλαίσιο του Next Generation EU που συνεχίζει και επεκτείνει τα μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων.

