Κοινωνία

Συμμορίες ανηλίκων στα νότια προάστια: Ξύλο, τραυματίες και συλλήψεις

Νέα συμπλοκή με συμμορίες αμούστακων. "Πλακώθηκαν" με καρδόνια και λοστούς. Στο νοσοκομείο δύο ανήλικοι.

Νέο συμπλοκή με συμμορίες αμούστακων, αυτή τη φορά στα νότια προάστια.

Οι ανήλικοι από το Ελληνικό και την Γλυφάδα συνεπλάκησαν, με καδρόνια και λοστούς, με αποτέλεσμα δύο μέλη να μεταφερθούν αιμόφυρτοι στο νοσοκομείο Ασκληπείο Βούλας, ενώ έξι άτομα συνελήφθησαν από την αστυνομία και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ελληνικού.

Οι δύο συμμορίες από την Τερψιθέα Γλυφάδας και τα Σούρμενα Ελληνικού φέρεται να έδωσαν ραντεβού μέσω των social media για να λύσουν τις διαφορές τους με ξύλο.

Η κάθε ομάδα απαρτιζόταν από περίπου 20 άτομα ηλικίας 14-17 ετών και έλυσαν τις διαφορές του παίζοντας ξύλο, χρησιμοποιώντας καδρόνια και λοστούς.

