Διόδια Αφιδνών: Με 30 κιλά κάνναβης συνελήφθη 26χρονος (εικόνες)

Ο νεαρός συνελήφθη στα διόδια Αφιδνών, επί της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ.



Συνελήφθη, το απόγευμα της 9ης Νοεμβρίου στα Διόδια Αφιδνών επί της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., 26χρονος αλλοδαπός, για μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μετά από έλεγχο ύποπτου αυτοκίνητου εντός του οποίου επέβαινε ο κατηγορούμενος, βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 30 κιλών.

Επίσης κατασχέθηκαν το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των 310 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

