“Το Χαμόγελο του Παιδιού” γιόρτασε τα 25 χρόνια προσφοράς (εικόνες)

Η επετειακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας.

Με αφορμή την 9η Νοεμβρίου, ημέρα που έγραψε το ημερολόγιό του ο 10χρονος ιδρυτής του Ανδρέας Γιαννόπουλος, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» γιόρτασε τα 25 χρόνια Προσφοράς, στην επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, παρουσία της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Στην εκδήλωση επίσης παρέστησαν η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Δόμνα Μιχαηλίδου, ως εκπρόσωπος της Προεδρίας της Ελληνικής Κυβέρνησης και η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη.



Το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, Υπουργοί και μέλη της κυβέρνησης, Δικαστικοί Λειτουργοί, εκπρόσωποι του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, πρέσβεις και εκπρόσωποι ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα, χορηγοί, υποστηρικτές, φίλοι, εργαζόμενοι κι εθελοντές του Οργανισμού.



Ο Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστας Γιαννόπουλος, καλωσόρισε κι ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσία της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, η οποία είναι αρωγός στις προσπάθειες και ενέργειες του Οργανισμού για την προστασία κάθε παιδιού και οικογένειας στη χώρα μας.

«Όλα ξεκίνησαν από ένα μικρό παιδί, από τον Ανδρέα τον γιο μου, και νιώθω ιδιαίτερα περήφανος γιατί σήμερα τον εκπροσωπώ. Εκπροσωπώ, όμως, και το έργο του, εκπροσωπώ και όλους τους ανθρώπους που έχουν συμβάλει στο “Χαμόγελο” με κάθε τρόπο, αλλά κυρίως με την ψυχή τους. 25 χρόνια πριν, στην κουζίνα του σπιτιού μας, ο Ανδρέας έγραψε την τελευταία σελίδα του ημερολογίου του, μία σελίδα που αποπνέει γνώση και σοφία, όπως μόνο τα παιδιά ξέρουν. Δεν πίστευα ότι το όνειρό του θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί κι ότι θα το αγκάλιαζαν όλοι οι Έλληνες. Νιώθω περήφανος που σε αυτά τα 25 χρόνια, χάρη στη δική σας συμβολή, χάρη στην αφοσίωση των εργαζομένων και των εθελοντών μας, καταφέραμε να στηρίξουμε 1.802.303 παιδιά και τις οικογένειές τους παρέχοντας εξατομικευμένα και ολιστικά την υποστήριξη που είχαν ανάγκη. Το “Χαμόγελο” είναι τα παιδιά που μεγαλώνουμε, είναι οι 14 ζεστές φωλιές που έχουμε δημιουργήσει για εκείνα, είναι τα Κέντρα Στήριξης για την αξιοπρεπή διαβίωση κάθε οικογένειας, είναι τα ασθενοφόρα μας που είναι στη διάθεση του ΕΚΑΒ, είναι τα παιδιά που χάθηκαν και ξαναβρήκαν την οικογένειά τους, είναι ο στόλος οχημάτων για την κάλυψη των καθημερινών και αναρίθμητων αναγκών, είναι οι 4 Γραμμές Υποστήριξης και Βοήθειας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, είναι τα Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας, είναι η Δράση Προληπτικής Ιατρικής για κάθε παιδί. Σήμερα είμαι εδώ εκπροσωπώντας έναν Οργανισμό που δεν έχει σταθεί μόνο στα σύνορα της χώρας μας. Τίποτα δεν ήταν εύκολο, καταφέραμε, όμως, να ανταπεξέλθουμε στις αναρίθμητες δυσκολίες με αφοσίωση και αυταπάρνηση. Ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας να ακολουθήσουμε το όραμα του Ανδρέα και τα επόμενα 25 χρόνια. Χωρίς εσάς δεν γίνεται. Σας ευχαριστώ» δήλωσε ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Κώστας Γιαννόπουλος.

Την Εκδήλωση άνοιξε η παιδική χορωδία Σπύρου Λάμπρου ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ένα Χαμόγελο για τον Ανδρέα» με τον δημιουργό του κ. Θάνο Καλλίρη. Στη συνέχεια, στη σκηνή της αίθουσας «Χρήστος Λαμπράκης» ανέβηκαν άνθρωποι που αποτελούν την «ψυχή» του «Χαμόγελου», άνθρωποι που ως παιδιά μεγάλωσαν στα Σπίτια του Οργανισμού, εργαζόμενοι, χορηγοί-υποστηρικτές, εθελοντές, οι οποίοι με ιδιαίτερη συγκίνηση μοιράστηκαν τη δική τους προσωπική εμπειρία.

Η κα Μαριλένα Χιουσένι, που μεγάλωσε σε Σπίτι του Οργανισμού από 8 ετών, εκπροσωπώντας όλα τα παιδιά που μεγαλώνουν στα 11 σπίτια του τα τελευταία 25 χρόνια, δήλωσε: «Μεγάλωσα στο Χαμόγελο του Παιδιού και το λέω με μεγάλη περηφάνια και με πολύ αγάπη. Το Χαμόγελο είναι μία μεγάλη οικογένεια και δεν θα κουραστώ να το λέω αυτό, γιατί αυτή είναι η δική μου αλήθεια. Ο μικρός Ανδρέας έβαλε ένα μικρό λίθο για να χτιστεί ένα τεράστιο τείχος δύναμης και αγάπης και αυτή η κοινωνία να αλλάξει προς το καλύτερο. Ο μικρός Ανδρέας κατάφερε να μείνει για πάντα παιδί και όλοι μας έχουμε μέσα μας αυτό το παιδί».

O κ. Στέφανος Αλεβίζος, ξεκίνησε ως εθελοντής και σήμερα είναι ψυχολόγος και Συντονιστής του Εθνικού Κέντρου για τα Εξαφανισμένα & Θύματα Εκμετάλλευσης Παιδιά του Οργανισμού. Επεσήμανε ότι 25 χρόνια μετά, ο Ανδρέας εξακολουθεί να εμπνέει όσους υποστηρίζουν τον Οργανισμό και μεταξύ άλλων δήλωσε: «Αναλογιζόμενος την πολύ σημαντική φράση του Ανδρέα “Αφήστε τα λόγια” σκέφτομαι πολλές φορές τις δεκάδες ιστορίες ανθρώπων που μας καλούν και ακολουθούν αμέτρητες ώρες σχεδιασμού και έργου να αλλάξουμε τη ζωή ενός παιδιού, μίας οικογένειας, μίας μητέρας που μας έχει ανάγκη. Για αυτό το παιδί, την οικογένεια, τη μητέρα, μπορεί να είμαστε η “στιγμή” τους, και μπορεί να μην έχουν άλλη ευκαιρία αν δεν καταφέρουμε εμείς να τους δώσουμε λύση. Με 1.802.303 παιδιά τα καταφέραμε, νιώθουμε την ηθική υποχρέωση να εντοπίσουμε και όλα τα υπόλοιπα και να τους δώσουμε τη λύση που αξίζουν.»

Η κα Χρυσούλα Χασάπη, εθελόντρια στην Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής», συνοδευόμενη από τη Μάφιν, τον εκπαιδευμένο σκύλο έρευνας αγνοουμένων που τη συνοδεύει και στις αποστολές, δήλωσε: «Ο μικρός Ανδρέας είχε ένα όνειρο. Ένα όνειρο να είναι όλα τα παιδιά ευτυχισμένα, αγαπημένα, υγιή. Μέσα σε αυτό το όνειρο που το πέτυχε, πέτυχε και κάτι άλλο. Πέτυχε να φέρει τους ανθρώπους κοντά, γι’ αυτό τον σκοπό. Αυτό που θέλω να πω στον Ανδρέα είναι: έκανες το μεγαλύτερο καλό και από τις δύο πλευρές. Και από την πλευρά των παιδιών, αλλά και από την πλευρά των ανθρώπων που ενώθηκαν για να υπηρετήσουν τον σκοπό σου. Όλοι εμείς οι εθελοντές με τη μικρή μας προσπάθεια είμαστε ψηφίδες στο μωσαϊκό του ονείρου σου και σε ευχαριστούμε που μας ένωσες γι’ αυτό!»

Ο κ. Κώστας Κοτσιλίνης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Οργανισμού αναφέρθηκε στη μακρά πορεία του στον Οργανισμό και στη φιλία του με τον κ. Κώστα Γιαννόπουλο, αναφέροντας: «Το τεράστιο έργο μιλάει από μόνο του. Τα αποτελέσματά των ερευνών δείχνουν ότι όλοι ξέρουν και εκτιμούν το έργο του Χαμόγελου. Υπάρχουν τέσσερεις ομάδες ανθρώπων, που χωρίς κάποια από αυτές, δεν θα τα είχαμε καταφέρει. Η πρώτη ομάδα είναι οι εθελοντές μας, η δεύτερη είναι οι χορηγοί μας, η τρίτη είναι οι δωρητές μας και η τέταρτη ομάδα είναι το θαυμάσιο προσωπικό του “Χαμόγελου”. Είμαι σίγουρος ότι ο Κώστας Γιαννόπουλος και το προσωπικό του Οργανισμού θα βρούνε και άλλους τρόπους να βοηθήσουν τα παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη. Θέλω να ευχηθώ στο “Χαμόγελο” κάθε επιτυχία στο έργο του και για τα επόμενα 25 χρόνια».





