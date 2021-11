Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - παιδιά: Περισσότερα από 9600 κρούσματα σε μία εβδομάδα

Τα κρούσματα σε παιδιά 4 - 18 ετών την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Tο σύνολο των ασθενών ηλικίας 4-18 ετών, την εβδομάδα 1-7 Νοεμβρίου, είναι 9.604, αποτελώντας το 22% (-12% από την προηγούμενη εβδομάδα) στο σύνολο των κρουσμάτων.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του ΕΟΔΥ, για την εβδομάδα 1-7 Νοεμβρίου, το ποσοστό θετικότητας ήταν 2,39% σε σύνολο 1.805.427 εργαστηριακών ελέγχων (RT-PCR/Rapid-Ag) και 0,48% σε σύνολο 2.298.907 αυτοδιαγνωστικών ελέγχων. Στο σύνολο των ελέγχων, το ποσοστό θετικότητας ήταν 1,05%. Οι εισαγωγές νέων ασθενών ήταν 2.519, ενώ το σύνολο των εξιτηρίων λόγω ίασης ήταν 1.491. O λόγος εισαγωγών νέων ασθενών προς εξιτήρια λόγω ίασης ήταν 1.69.

