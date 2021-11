Αθλητικά

FIBA Europe Cup: Ο Ηρακλής γνώρισε την ήττα στην Κωνσταντινούπολη (βίντεο)

Ακόμη μία αποητευτική εμφάνιση για τον “Γηραιό”, που υπέστη βαριά ήττα από την τουρκική Μπαχτσεσεχίρ.

Τυπική διαδικασία σε μια σειρά από ήττες και μια ακόμη απογοητευτική εμφάνιση για τον Ηρακλή. Δοκιμάστηκε στην Κωνσταντινούπολη, κόντρα στην Μπαχτσεσεχίρ, έχασε από νωρίς την επαφή με το σκορ και υποχρεώθηκε σε μια ακόμη ήττα για το FIBA Europe Cup. Το 86-66 ήταν απόρροια της ευστοχίας της τουρκικής ομάδας από μακριά, κυρίως από τα τρίποντα που μάλλον ήταν μια εύκολη υπόθεση απέναντι σε χαλαρή περιφερειακή άμυνα.

Ο Ηρακλής είχε σχετική καλή παρουσία στο ξεκίνημα, μέχρι που ο Μπαϊκούλ ζεστάθηκε και είχε τις ευκαιρίες του από μακριά ώστε να ανοίξει την άμυνα και να οδηγήσει τους γηπεδούχους σε διαφορές που δεν ήταν διαχειρίσιμες από τον αντίπαλο. Στο ντεμπούτο του ο Κώστας Μέξας, στον πάγκο του Ηρακλή είχε μια δύσκολη αποστολή εμπιστεύτηκε, σαν σε μια δυνατή προπόνηση όλους τους παίκτες και προσπάθησε μάλλον να αναγεννήσει τον Γούλριτζ. Ο Ντάγκλας είχε για μια ακόμη φορά τον ηγετικό χαρακτήρα, όσο του το... επέστρεψαν και ο Λιντς δεν υποχώρησε από τα στάνταρ του.

Ο Γιάννης Κουζέλογλου τραυματίστηκε ένα λεπτό και τέσσερα δεύτερα, πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου, στον αστράγαλο του αριστερού του ποδιού και δεν συνέχισε. Η συμμετοχή του σε ένα ακόμη κρίσιμο παιχνίδι για το ελληνικό πρωτάθλημα, με τον Άρη, θα κριθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 45-34, 62-47, 86-66

Μπαχτσεσεχίρ: Μπεντίλ 11, Τζόουνς 8, Οζμπέν, Οζντεμίρ, Γιουτσεοράλ, Μπαϊκούλ 18, Καντάν 5, Χολ 6, Σαβάς 6, Σμιθ 9, Σόλομον 12, Γιλμάζ 11.

Ηρακλής: Ντάνιελς , Λιντς 12, Παπαδάκης, Τέιλορ 2, Αγραβάνης 7, Ντάγκλας 14, Φίλιος, Κουζέλογλου 4, Σκορδίλης 8, Γούλριτζ 17, Σταμάτης 2, Πετανίδης.

Προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ

Όπως είναι γνωστό, ο αθλητικός δικαστής επέβαλλε ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών στον Ηρακλή για εκκρεμότητες στο θέμα της αδειοδότησης.

Η ΚΑΕ Ηρακλής θα προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ, ζητώντας την εξάλειψη της ποινής. Παράλληλα, εξετάζονται κι άλλες κινήσεις νομικού περιεχομένου για τη δικαίωση της ΚΑΕ.

