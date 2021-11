Μεταναστευτικό: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Κόσμος

Τι ζήτησε ο Γ.Γ. του ΟΗΕ ενόψει της συνεδρίασης για τη μεταναστευτική κρίση στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας.

Η Εσθονία, η Γαλλία και η Ιρλανδία ζήτησαν να συγκληθεί εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με αντικείμενο τη μεταναστευτική κρίση στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας και η συνεδρίαση αυτή αναμένεται να διεξαχθεί αύριο το απόγευμα, ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο διπλωμάτες.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, διευκρίνισαν οι ίδιες πηγές κι ενώ η ένταση δεν αποκλιμακώνεται μεταξύ της Πολωνίας και της Λευκορωσίας, την οποία στηρίζει η Ρωσία.

Γκουτέρες: Το μεταναστευτικό δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για πολιτικούς σκοπούς

Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες παρακολουθεί με ανησυχία την κατάσταση με τους μετανάστες στα σύνορα μεταξύ Λευκορωσίας και Πολωνίας και πιστεύει πως «τέτοιες καταστάσεις δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για πολιτικούς σκοπούς ή να γίνονται αιτία έντασης μεταξύ κρατών», ανέφερε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου των Ηνωμένων Εθνών Στεφάν Ντουζαρίτς.

«Επανέλαβε τη σημασία του να διασφαλιστεί ότι η μετανάστευση και προσφυγικά ζητήματα αντιμετωπίζονται σε συμφωνία με τις ανθρωπιστικές αξίες και το διεθνές δίκαιο. Τέτοιες καταστάσεις δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για πολιτικούς σκοπούς ή να γίνονται αιτία έντασης μεταξύ κρατών», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΗΕ.

