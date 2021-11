Αθλητικά

EuroCup: Ο Προμηθέας “γονάτισε” την Μπούρσασπορ

Οι Αχαιοί επιβλήθηκαν της τουρκικής ομάδας στην παράταση.

Νικηφόρο ήταν το ντεμπούτο του Ηλία Ζούρου στην τεχνική ηγεσία του Προμηθέα Πατρών. Οι Αχαιοί υπερασπίστηκαν στην παράταση (68-68 κ.α.) την έδρα τους και με το τελικό 83-80 απέναντι στην Μπούρσασπορ, για την 4η αγωνιστική του EuroCup, πανηγύρισαν την πρώτη νίκη τους στον 2ο Όμιλο. Στον αντίποδα, η τουρκική ομάδα είδε το ρεκόρ της να υποχωρεί σε 2-2.

Ο Προμηθέας έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο, ενεργοποιώντας άμυνα και επίθεση και ανατρέποντας το εις βάρος του -10 (30-40), με το οποίο είχε πάρει το δρόμο προς τα αποδυτήρια.

Ωστόσο, το επιθετικό “μπλακ άουτ” που υπέστη στο τελευταίο πεντάλεπτο της τέταρτης περιόδου (έμεινε κολλημένος στους 68 πόντους), βοήθησε τη Μπούρσασπορ να επιστρέψει και να ισοφαρίσει σε 68-68, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση. Κομβικά τα δύο επιθετικά ριμπάουντ της ελληνικής ομάδας στο τελευταίο λεπτό, με τα οποία σταμάτησε η προσπάθεια ανατροπής των Τούρκων.

Στο επιπλέον πεντάλεπτο, Αγραβάνης και Ρέι το πήραν... προσωπικά, “τρέχοντας” για τον Προμηθέα ένα επιμέρους σκορ 12-5, με το οποίο οι Αχαιοί ξέφυγαν με +7 (80-73 στο 44΄) και εξασφάλισαν την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη της ομάδας τους στο φετινό EuroCup.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Τζεράι Γκραντ με 18 πόντους, ενώ από την τουρκική ομάδα προσπάθησε ο Αλερικ Φρίμαν με 20.

Τα δεκάλεπτα: 12-19, 30-40, 51-53, 68-68 (κ.α.) 83-80 (παρ.)

Προμηθέας (Ζούρος): Ρέι 14, Σβαρτς, Γκραντ 18, Γκάντι 2, Χαντ 10, Αγραβάνης 7, Ρογκαβόπουλος 14, Γκίκας 1, Μάιλς 3, Γιαννόπουλος 14.

Μπούρσασπορ (Αλιμπίγεβιτς): Φρίμαν 20, Νίνταμ 19, Τουρέν 5, Αλ 3, Άντριους 5, Χέιζ 2, Γκιουβέν 7, Μπράουν 8, Ντουντζίνσκι 11).

