Life

Ο πρίγκιπας Χάρι είχε προειδοποιήσει για την επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το “προφητικό” μήνυμα του πρίγκιπα Χάρι στον CEO του Twitter, με αφορμή τα εμπρηστικά σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε ότι είχε “”προειδοποιήσει» τον CEO του Twitter ότι η πλατφόρμα του διαδραμάτιζε επικίνδυνο ρόλο στην κινητοποίηση εξτρεμιστών οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ, την παραμονή των επεισοδίων στο Καπιτώλιο, στην Ουάσιγκτον, την 6η Ιανουαρίου.

«Ανταλλάξαμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον Τζακ (Ντόρσεϊ)», τον διευθύνοντα σύμβουλο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, είπε ο Χάρι, κατά τη διάρκεια ενός διαδικτυακού συνεδρίου που οργανώθηκε από το Wired, ένα αμερικανικό περιοδικού που ειδικεύεται σε θέματα τεχνολογίας. «Τον προειδοποίησα ότι η πλατφόρμα του επέτρεπε (σε χρήστες) να οργανώσουν ένα πραξικόπημα», συνέχισε ο ίδιος. «Αυτό το e-mail εστάλη μία ημέρα πριν και έκτοτε δεν μου έστειλε ποτέ απάντηση».

Στα τέλη του 2020, η ψευδής φημολογία περί νοθείας στις εκλογές, την οποία ξεκίνησε ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τροφοδότησε την οργή πολλών συντηρητικών και υποστηρικτών θεωριών συνομωσίας.

Εκατοντάδες άνθρωποι εισέβαλαν στο Κογκρέσο κατά τη διάρκεια της τελετής επικύρωσης της νίκης του Τζο Μπάιντεν, την 6η Ιανουαρίου. Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Κατόπιν, το Facebook, το Twitter και άλλες μεγάλες πλατφόρμες απέκλεισαν τον Ντόναλντ Τραμπ και τις εξτρεμιστικές οργανώσεις που ενεπλάκησαν στις ταραχές.

Το Twitter δεν θέλησε να σχολιάσει τις δηλώσεις του πρίγκιπα Χάρι.

«Το διαδίκτυο γίνεται μια “φωλιά” μίσους, διχασμού και ψεμάτων. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Κυρίως για οποιονδήποτε έχει παιδιά», συνέχισε ο ίδιος, σε μια συζήτηση για την παραπληροφόρηση. «Ως ανθρώπινα όντα, ως άτομα που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν επιλογές και να λαμβάνουν αποφάσεις, θα μπορούσαν να ανησυχούν λίγο περισσότερο για την ασφάλεια των ανθρώπων», συμπλήρωσε ο πρίγκιπας Χάρι.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός - Συμμορία ανηλίκων: Συνελήφθη ακόμα ένα άτομο

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Θάνατος Έλληνα στη Γερμανία - Διπλωματικές πηγές: Παρακολουθούμε στενά την υπόθεση