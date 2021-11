Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιδιωτικές κλινικές: Διαβεβαιώσεις σε Πλεύρη για επιπλέον κλίνες

Τηλεδιάσκεψη είχε ο Υπουργός Υγείας με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Κλινικών, αναφορικά με το πλαίσιο συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Οι ιδιωτικές κλινικές διαβεβαίωσαν ότι θα ανταποκριθούν στις ανάγκες της Πολιτείας για επιπλέον κλίνες για COVID-19 και λοιπά περιστατικά, τόσο στην Αττική, όσο και σε όλες τις άλλες Περιφέρειες, όταν κριθεί απαραίτητο. Επιπλέον θα υπάρξει και Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο (ΚΕΝ) για τη διαχείριση περιστατικών COVID απευθείας από ιδιωτικές κλινικές, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά την τηλεδιάσκεψη που είχε το βράδυ της Τετάρτης ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Κλινικών, προκειμένου να επικαιροποιήσουν το πλαίσιο συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Η συνεργασία του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, αφορά στην παροχή του συνόλου των ελεύθερων κλινών ΜΕΘ από τις ιδιωτικές κλινικές, στη διαχείριση του ΕΚΑΒ, στην παροχή αυτοτελών δομών για ασθενείς με COVID-19, καθώς και στην παροχή κλινών για COVID αλλά και λοιπά περιστατικά.

Συγκεκριμένα, όπως γίνεται γνωστό στην ίδια ανακοίνωση, εκτός από τις κλίνες ΜΕΘ που διατίθενται σε περιστατικά του ΕΣΥ, ήδη στη Θεσσαλονίκη έχουν διατεθεί πάνω από 200 κλίνες για περιστατικά COVID και πάνω από 100 κλίνες για λοιπά περιστατικά. Στη Θεσσαλία έχουν διατεθεί άνω των 200 κλινών για περιστατικά COVID και άνω των 150 για λοιπά περιστατικά.

