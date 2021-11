Αθλητικά

Κορονοϊός - Παναθηναϊκός: 11 κρούσματα στη γυναικεία ομάδα μπάσκετ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση στην ομάδα από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19.

“Συναγερμός” έχει σημάνει στο “στρατόπεδο” της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού, η οποία έχει φτάσει τα έντεκα κρούσματα κορονοϊού. Οι “πράσινες” έπεσαν θύματα της διασποράς του ιού, απόρροια των διαδοχικών ταξιδιών τους από τις υποχρεώσεις τους σε Α1 Γυναικών και EuroCup.

Μάλιστα από τα 17 μέλη της τελευταίας αποστολής για τον αγώνα με την Πολκοβίτσε στην Πολωνία, τα 11 έχουν “χτυπηθεί” από COVID-19 και βρίσκονται σε καραντίνα. Ο χρόνος πάντως είναι με το μέρος του Παναθηναϊκού, καθώς δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις πριν από την αναμέτρηση της 20ής Νοεμβρίου με τις Εσπερίδες.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Ιδιωτικές κλινικές: Διαβεβαιώσεις σε Πλεύρη για επιπλέον κλίνες

Κολωνός - Συμμορία ανηλίκων: Συνελήφθη ακόμα ένα άτομο

Εθνική Ελλάδας: Χρήστο Κυριαζή άκουγαν στο πούλμαν οι διεθνείς (βίντεο)