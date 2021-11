Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: ρεκόρ στα κρούσματα από την αρχή της πανδημίας

Σε πλήρη εξέλιξη το τέταρτο κύμα της πανδημίας που “σαρώνει” την Ευρώπη και όχι μόνο. Δεκάδες χιλιάδες οι νέες μολύνσεις, εκατοντάδες οι νεκροί σε 24 ώρες

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2 στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 50.196 τις προηγούμενες 24 ώρες, φθάνοντας τα 4.894.250, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα Πέμπτη το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, ο φορέας επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας.

Πρόκειται, για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο, για αριθμό κρουσμάτων άνευ προηγουμένου· είναι εξάλλου η πρώτη φορά από την εκδήλωση της πανδημίας στη γερμανική επικράτεια που ο αριθμός των επιβεβαιωμένων μολύνσεων ξεπέρασε το ορόσημο των 50.000 μέσα σε μια ημέρα.

Οι θάνατοι 235 ασθενών με την COVID-19 αύξησαν τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη χώρα στους 97.198 νεκρούς μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου.

