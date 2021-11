Κοινωνία

Κορονοϊός - Σέρρες: εισαγγελική παρέμβαση για τα παιδιά που δεν πάνε σχολείο

Οι πολύτεκνοι γονείς αρνούνται να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, καθώς αντιδρούν στα ισχύοντα μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης της πανδημίας.

Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Σερρών προκάλεσε η υπόθεση της πολύτεκνης οικογένειας στην Αλιστράτη, που αρνείται να στείλει τα παιδιά της στο σχολείο εξαιτίας των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορoνοϊού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών, η Εισαγγελέας διέταξε κοινωνική έρευνα στην οικία της οικογένειας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες με τις οποίες ασκείται η επιμέλεια των παιδιών από τους γονείς.

Τα παιδιά διάφορων ηλικιών, που φοιτούν στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο Αλιστράτης, δεν πηγαίνουν στα μαθήματά τους, καθώς οι γονείς τους αρνούνται να τα υποβάλλουν σε self test, ενώ εναντιώνονται και στη χρήση μάσκας, που είναι υποχρεωτική για την παρακολούθηση των μαθημάτων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι γονείς ούτε πέρυσι, όταν άνοιξαν τα σχολεία, έστελναν τα παιδιά τους.

Οι διευθυντές των σχολείων ευθύς εξ αρχής ενημέρωσαν σχετικά τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Σερρών.

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Σερρών Γιάννης Καραβασίλης δήλωσε στο πως γνωρίζει το θέμα, πως τα παιδιά δεν μπορούν να προσέλθουν στο σχολείο από τη στιγμή που δεν τηρούν τα προβλεπόμενα, υποχρεωτικά μέτρα (χρήση μάσκας, self test) και τη στιγμή που όλα τα υπόλοιπα παιδιά τηρούν τα μέτρα. Ο κ. Καραβασίλης ανέφερε πως θα επικοινωνήσει εκ νέου με τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου, προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματα και να ζητηθεί από το Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου ακόμη και εισαγγελική παρέμβαση.

