Κορονοϊός - Γαλλία: το πέμπτο κύμα της πανδημίας έχει ξεκινήσει

Ζοφερές οι εκτιμήσεις του Υπ. Υγείας για τους επόμενους μήνες. Πενταψήφιος ο αριθμός των ημερήσιων κρουσμάτων.

Η Γαλλία βρίσκεται στην αρχή ενός πέμπτου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας Ολιβιέ Βεράν.

«Πολλές γειτονικές χώρες βρίσκονται ήδη σε ένα πέμπτο κύμα της επιδημίας COVID, αυτό που βιώνουμε στη Γαλλία μοιάζει ξεκάθαρα με την αρχή ενός πέμπτου κύματος», δήλωσε ο Βεράν στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1, προσθέτοντας ότι η διασπορά του ιού επιταχύνεται.

Το υπουργείο Υγείας κατέγραψε τις τελευταίες 24 ώρες 11.883 νέα κρούσματα, δεύτερη συνεχόμενη ημέρα που τα ημερήσια κρούσματα ξεπερνούν τα 10.000.

Οι νέες μολύνσεις έχουν διψήφια ποσοστιαία αύξηση κάθε εβδομάδα από περίπου τα μέσα Οκτωβρίου.

