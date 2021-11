Κόσμος

Περού: πωλείται το προεδρικό αεροσκάφος!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξέπληξε με την ανακοίνωση του ο Πρόεδρος του Περού. Που είπε ότι θα διατεθούν τα έσοδα. Τι είπε για τα προνόμια των αξιωματούχων της χώρας.

Ο πρόεδρος του Περού, ο Πέδρο Καστίγιο, ανακοίνωσε ότι το προεδρικό αεροσκάφος θα εκποιηθεί και το ποσό που θα εξασφαλιστεί θα αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των τομέων της υγείας και της παιδείας, που δοκιμάστηκαν σκληρά από την πανδημία του κορονοϊού.

«Ανακοινώνω ότι θα πουλήσουμε το προεδρικό αεροσκάφος, τα έσοδα θα διατεθούν στην υγεία και την παιδεία», είπε ο Πρόεδρος, ευρισκόμενος στην πόλη Αγιακούτσο, στα νοτιοανατολικά της χώρας.

Ο κ. Καστίγιο ανακοίνωσε επίσης, στο πλαίσιο της πολιτικής λιτότητας για τα κυβερνητικά στελέχη, την απαγόρευση σε όλους τους δημόσιους λειτουργούς να ταξιδεύουν αεροπορικώς στην πρώτη θέση, για να μπει τέλος στα προνόμια που απολαμβάνουν πολυάριθμοι αξιωματούχοι.

«Σε μια κυβέρνηση του λαού, οι δημόσιοι λειτουργοί ταξιδεύουν όπως οι απλοί πολίτες», είπε ο πρώην εκπαιδευτικός και συνδικαλιστής, που εξελέγη στο ανώτατο αξίωμα του Περού τον Ιούλιο.

Ο πρόεδρος Καστίγιο ανακοίνωσε επίσης ότι θα υπάρξει αύξηση του κατώτερου μισθού στο Περού από τα 930 στα 1.000 σολ (από τα 194 στα 217 ευρώ) από την 1η Δεκεμβρίου.

Το προεδρικό αεροσκάφος είναι ένα Boeing 737-528, με χωρητικότητα 70 επιβάτες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που αρχηγός του περουβιανού κράτους προσπαθεί να πουλήσει το αεροσκάφος. Το 2007, ο πρώην πρόεδρος Άλαν Γκαρσία δεν το είχε καταφέρει παρότι οργανώθηκαν δύο δημοπρασίες. Ένας από τους λόγους ήταν η τιμή που ζητείτο – 18,5 εκατομμύρια δολάρια.

Το αεροσκάφος είχε αγοραστεί από την περουβιανή κυβέρνηση το 1995, έναντι τιμήματος 27,6 εκατομμυρίων δολαρίων, επί των ημερών του Αλμπέρτο Φουχιμόρι στην προεδρία (1990-2000).

Ειδήσεις σήμερα:

Προκριματικά Μουντιάλ: η Εθνική Ελλάδας παίζει το “τελευταίο χαρτί” της

Σέρρες – αρνητές κορονοϊού: εισαγγελική παρέμβαση για οικογένεια με μαθητές

Κορονοϊός - Γερμανία: ρεκόρ στα κρούσματα από την αρχή της πανδημίας