“The 2night Show” - Ζόζεφιν: Η συγκίνηση για τον Mad Clip και ο νέος έρωτας

H πολυπόθητη συνεργασία της με τον Γιώργο Σαμπάνη και το κομβικό γεγονός της καριέρας της που την έκανε να κλαίει για δύο ολόκληρες ώρες.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε το βράδυ της Τετάρτης στο «The 2night Show» την εντυπωσιακή Ζόζεφιν που μαγνητίζει με την παρουσία και τη φωνή της.

Η Ζόζεφιν μίλησε για την πολυπόθητη συνεργασία της με τον Γιώργο Σαμπάνη, συγκινήθηκε όταν θυμήθηκε τον καλό της φίλο Mad Clip.

Με τον Mad Clip είχε συνεργαστεί για το τραγούδι «Φήμη». «Κάναμε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Με τον Peter δε ήμασταν μόνο συνεργάτες, κάναμε και παρέα. Είναι πολύ στενάχωρο για όλους αυτό που έγινε. Το αγαπήσαμε αυτό το τραγούδι και το στηρίξαμε. Είναι μια ωραία ανάμνηση» είπε η Ζόζεφιν.

«Εγώ μπορεί να είμαι λίγο αγχωτική και να λέω πως δεν μπορεί να γίνει αυτό, ο Peter ότι ήταν άπιαστο για τους άλλους, το έβαζε στόχο και το κατάφερνε. Έλεγε θα καταφέρω αυτό στην μουσική και το έκανε. Δεν ήταν απλά στα λόγια. Ήταν καλός άνθρωπος κι αυτό κρατώ από αυτόν. Ήταν πάντα με το χαμόγελο και σεβόταν» συμπλήρωσε η Ζόζεφιν.

Η Ζόζεφιν μίλησε ακόμα για τη νέα συνεργασία της, η οποία θα ξεκινήσει στα τέλη Νοεμβρίου μαζί με τον Γιώργο Σαμπάνη, αλλά και για το αν είναι ερωτευμένη, λέγοντας χαρακτηριστικά «είμαι καλά, είμαι ερωτευμένη, απλά δεν θέλω να το συζητάω πολύ γιατί μπορεί να το “ματιάσουμε”».

«Την συνεργασία με τον Σαμπάνη την περίμενα χρόνια και αυτό που εκτιμώ είναι ότι γράφει όλα τα τραγούδια μόνος του και είναι μια διάνοια» κατέληξε η Ζόζεφιν.

Επίσης, περιέγραψε ποιο κομβικό γεγονός της καριέρας της την έκανε να κλαίει για δύο ολόκληρες ώρες και παρουσίασε, μαζί με τη χορευτική της ομάδα, το ολοκαίνουργιο τραγούδι της.



Τέλος, «αντιμετώπισε» τον μικρό Σπύρο Ντούγια με τις αφοπλιστικές ερωτήσεις του, χαρίζοντας απολαυστικές στιγμές.

