Κορονοϊός - Εστίαση: “οι ανεμβολίαστοι μας γύρισαν την πλάτη”

Το χαρακτηριστικό παράδειγμα που ανέφερε στον ΑΝΤ1 ο Πρόεδρος των Εστιατόρων, που μίλησε για την συμβολική κινητοποίηση και τα μέτρα στήριξης που ζητά από το Κράτος.

«Η Εστίαση είναι στην μέση, ανάμεσα σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, ενώ εμείς το τηρούμε το υγειονομικό πρωτόκολλο. Αυτήν την στιγμή δημιουργούνται προβλήματα οικονομικά», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο εκπρόσωπος των καταστηματαρχών εστίασης, Γιάννης Δαβερώνης.

Όπως σημείωσε, «η Εστίαση λειτουργεί με πολύ λιγότερο πελατολόγιο, ενώ οι υποχρεώσεις είναι στο 100%. Ο καιρός χαλάει και οι εξωτερικοί χώροι ουσιαστικά έχουν αχρηστευθεί και οι πελάτες μας έχουν περιοριστεί στο 60%».

Ο κ. Δαβερώνης ανέφερε χαρακτηριστικά πως «οι ανεμβολίαστοι έχουν γυρίσει την πλάτη στην Εστίαση. Σε κεντρικό μαγαζί στην Αθήνα, την ημέρα που ξεκίνησαν τα μέτρα, από τους 150 πελάτες που μπήκαν, μόνο οι 2 πήγαν με rapid test».

Ο Πρόεδρος των Εστιατόρων Αττικής, προσέθεσε ότι υπάρχει μια δέσμη αιτημάτων για μέτρα στήριξης από την Κυβέρνηση, που αφορούν την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, αναφέροντας πως «αν δεν υπάρξει στήριξη, ο ιδιοκτήτης θα κλείσει την επιχείρηση. Το προτιμά αυτό η Κυβέρνηση;».

Σχετικά με την διαμαρτυρία του κλάδου την ερχόμενη εβδομάδα, είπε πως «είναι συμβολική η διαμαρτυρία, χωρίς εντάσεις. Το θέμα είναι να μείνουν οι επιχειρήσεις ανοιχτές και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας. Πρέπει να βάλουμε πλάτη όλοι: επιχειρήσεις, εργαζόμενοι, Κράτος και πελάτες».

Ερωτηθείς τέλος για τυχόν επέκταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού στον κλάδο, ο κ. Δαβερώνης είπε πως «το 85%-90% των εργαζόμενων στην Εστίαση είναι εμβολιασμένοι».

