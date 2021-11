Life

“Η Φάρμα”: ο Παναγιώτης Ψωμιάδης στο παιχνίδι του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει στο πρώτο μήνυμα του ο πρώην βουλευτής και νομάρχης, για την συμμετοχή του στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

«Μπαίνουμε κι εμείς στην “Φάρμα” να δείξουμε και εμείς ότι μπορούμε», είπε στο πρώτο μήνυμα του ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο οποίος, όπως είπε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Το Πρωινό», θα είναι ένας από τους συμμετέχοντες στην «Φάρμα» του ΑΝΤ1.

Μάλιστα, στην εκπομπή παρουσιάστηκε και ένα μικρό βίντεο με τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, φορώντας τζάκετ παραλλαγής, να είναι σε ένα ελαιοπερίβολο και να στέλνει το πρώτο του μήνυμα, ενόψει του εγκλεισμού του στις εγκαταστάσεις της «Φάρμας».

Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα που έρχεται σύντομα στις οθόνες μας, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης θα πάρει μέρος μαζί με τους πολλούς συμμετέχοντες από διάφορους χώρους, μεταξύ των οποίων ο Σταμάτης Γαρδέλης, η Αθανασία Τσουμελέκα, η Μαίρη Μηλιαρέση, ο Λευτέρης Πανταζής και η Σάσα Μπάστα.

Ειδήσεις σήμερα:

Σαρηγιάννης - Κορονοϊός: 9500 κρούσματα την ημέρα τον Δεκέμβριο

Καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση: η κόρη μου ζήτησε δουλειά, την έγδυσαν και… (βίντεο)

“The 2night Show” - Ζόζεφιν: Η συγκίνηση για τον Mad Clip και ο νέος έρωτας