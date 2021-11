Πολιτική

Άκης Τσοχατζόπουλος: ηχητικό ντοκουμέντο με καταγγελία για συγγενείς του (βίντεο)

Αποκλειστικά στην εκπομπή "Το Πρωινό" μεταδόθηκε το ντοκουμέντο με την φωνή του Άκη Τσοχατζόπουλου. Για "μεγάλες εκπλήξεις" όταν ανοίξει η διαθήκη του, κάνει λόγο ο δικηγόρος της συζύγου του

Ένα ηχητικό ντοκουμέντο με την φωνή του Άκη Τσοχατζόπουλου, καταγεγραμμένο 8 μήνες πριν από τον θάνατο του, παρουσιάστηκε αποκλειστική στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Στο ντοκουμέντο ο πρώην Υπουργός στρέφεται κατά της εξαδέλφης του Ελπινίκης, ενώ ζητά συγγνώμη από την σύζυγο του Βίκυ επειδή, όπως αναφέρει, δεν έχει κατορθώσει να την προστατεύσει αρκετά.

Ακούστε το συγκλονιστικό ντοκουμέντο με την φωνή του Άκη Τσοχατζόπουλου:

Στην εκπομπή μίλησε ο Νίκος Αλεξανδρής, δικηγόρος της Βίκυς Σταμάτη, η οποία έχει αλλάξει το επίθετο της σε Τσοχατζοπούλου, λέγοντας πως «δεν ακούγεται πρώτη φορά ότι υπάρχουν άνθρωποι που χρησιμοποιώντας το όνομα του προσπάθησαν ή και κατάφεραν να πάρουν χρήματα ή ότι χρησιμοποιώντας την δυνατότητα που είχαν ως συγγενείς ή φίλοι του να ζητήσουν χρήματα για την θεραπεία του. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγονται αυτά, έχουν καταγγελθεί και με εξώδικα. Σε λίγες εβδομάδες θα αναγνωστούν οι διαθήκες του Άκη Τσοχατζόπουλου και εκεί θα ακούσετε πράγματα που θα σας εκπλήξουν».

Όπως σημείωσε ο Νίκος Αλεξανδρής, «ο Άκης Τσοχατζόπουλος έχει ένα τεράστιο αρχείο, ίσως είναι ένα μνημείο που μπορεί να χαρακτηριστεί και ιστορικό. Τα αντικείμενα από αυτό το αρχείο έχουν κλαπεί από ανθρώπους που προσπάθησαν να εκμεταλλευθούν το όνομα τους ή την σχέση μαζί του».

Προσέθεσε ακόμη ότι «η Βίκυ Τσοχατζοπούλου προσπαθεί να συνεχίσει την ζωή της, να μεγαλώσει το παιδί της. Λίγες ημέρες μετά την κηδεία του Άκη Τσοχατζόπουλου δέχθηκε μια αήθη επίθεση, θα έλεγα μια προσπάθεια για «δολοφονία ψυχών», από ανθρώπους που προσπαθούν να αποκτήσουν ρόλο, ενώ δεν έχουν».

Όπως είπε η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου, η εξαδέλφη του Άκη Τσοχατζόπουλου, Ελπινίκη, μαζί με την κόρη της, κατηγορούνται από την άλλη πλευρά πως έχουν πάρει πράγματα και έγγραφα από το γραφείο του ή απευθύνθηκαν σε φίλους και γνωστούς του, ζητώντας χρήματα για την νοσηλεία του, που ποτέ δεν κατέληξαν στον Άκη Τσοχατζόπουλου, όπως υποστηρίζει η Βίκυ Τσοχατζοπούλου.

