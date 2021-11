Life

“Άγριες Μέλισσες”: καθηλωτικό επεισόδιο την Πέμπτη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο, με τον διάλογο Ακύλα – Ελένης, προβλήθηκε από την εκπομπή “Το Πρωινό”.

Αποκλειστικές σκηνές από το καθηλωτικό αποψινό επεισόδιο της σειράς “Άγριες Μέλισσες”, το τελευταίο αυτής της εβδομάδας, που θα μεταδοθεί στις 22:00, στον ΑΝΤ1, προβλήθηκαν στην εκπομπή “Το Πρωινό”, την Πέμπτη.

Στην σκηνή που παρακολουθήσαμε, ο Ακύλας Μεγαρίτης «ανακαλύπτει» την Ελένη Σταμίρη και την «εισβολή» της στην «Εστία», όταν την βρίσκει να συνομιλεί με την χήρα του Ταξίαρχου, που πέθανε στα χέρια των αντιφρονούντων στο καθεστώς.

Ο διάλογος τους είναι συγκλονιστικός με την Ελένη να κατηγορεί ευθέως τον Ακύλα για την «παγίδευση» του Λάμπρου, που έχει ως αποτέλεσμα την εξορία στην Λέρο και την επερχόμενη δίκη του.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Άγριες Μέλισσες» από «Το Πρωινό»:

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο Η Ελένη προκαλεί ανοιχτά τον Ακύλα και εκείνος φοβάται πως έμαθε την αλήθεια. Ο Λάμπρος δέχεται πρόταση για ν’ αποδράσει από το στρατόπεδο, ενώ ο Προκόπης παίρνει μια σημαντική απόφαση. Η Ζωή βρίσκεται στριμωγμένη καθώς ο Μελέτης ξέρει το μυστικό της. Ο Πέτρος, καταρρακωμένος, μαθαίνει την αλήθεια για τον αδελφό του και παραδέχεται στην Ελένη πως είναι μέλος της ΕΑΚ, όπως και η Ασημίνα. Η Μυρσίνη υποψιάζεται πως η Αντιγόνη πολιορκεί τον Δούκα. Ο Κωνσταντής προσπαθεί να προσεγγίσει τη Δρόσω, ενώ ο Νικηφόρος ζητά από τη Ρένα να βγουν ραντεβού. Ο γάμος της Ουρανίας και του Κυριάκου έχει τριγμούς εξαιτίας του δανείου για τον Σαραντόπουλο, ενώ η Σοφούλα δε νιώθει έτοιμη να βρεθεί ερωτικά με τον Άγγελο, ο οποίος νιώθει απόρριψη. Η Ελένη βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα καθώς ο Σαράφης φέρνει άσχημα νέα…





Ειδήσεις σήμερα:

Σαρηγιάννης - Κορονοϊός: 9500 κρούσματα την ημέρα τον Δεκέμβριο

Καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση: η κόρη μου ζήτησε δουλειά, την έγδυσαν και… (βίντεο)

“The 2night Show” - Ζόζεφιν: Η συγκίνηση για τον Mad Clip και ο νέος έρωτας





Gallery