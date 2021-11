Life

Ο Δάκης στο “Πρωινό” για την υγεία του και τα δημοσιεύματα (βίντεο)

Τι απαντά ο τραγουδιστής για την περιπέτεια με την υγεία του και αυτούς που έγραψαν ότι η κατάσταση του είναι “μη αναστρέψιμη”.

«Εδώ παίζεται το σπασμένο τηλέφωνο», είπε ο Δάκης μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, με αφορμή δημοσιεύματα που ανέφεραν πως η υγεία του έχει επιδεινωθεί σημαντικά και πως η κατάσταση είναι «μη αναστρέψιμη».

Όπως είπε ο ίδιος ο τραγουδιστής στην εκπομπή του ΑΝΤ1 και τον Θάνο Βάγιο, «πέρασα δύσκολα εδώ και ενάμιση χρόνο. Είναι γνωστό ότι έχω καρκίνο και κάνω χημειοθεραπείες. Πήρα ένα μικρόβιο στον πνεύμονα και χρειάστηκε να νοσηλευθώ για 25 ημέρες στο νοσοκομείο για να το θεραπεύσουν».

«Τα ισχυρά φάρμακα που έπαιρνα, μαζί με τις χημειοθεραπείες μου προκάλεσαν οξεία παγκρεατίτιδα φαρμακευτική, τονίζω το φαρμακευτική», επεσήμανε ο δημοφιλής τραγουδιστής, αποκαλύπτοντας ακόμη πως «δεν μπορούσα να φάω, έχασα 20 κιλά. Παραλύεις, επηρεάζεται το νευρικό σύστημα, δεν μπορείς και να μιλήσεις καλά».

Όπως αποσαφήνισε ο Δάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, «τώρα είμαι σε ανάρρωση και είμαι καλύτερα. Δεν είναι μη αναστρέψιμη η κατάσταση., δεν ισχύει αυτό Δεν είμαι μόνος μου. Έχω συγγενείς και πολλούς φίλους και συναδέλφους που με φροντίζουν».

Στην εκπομπή μίλησε και ο Μάκης Δελαπόρτας, που πριν από λίγες ημέρες επισκέφθηκε τον Δάκη και καταφέρθηκε κατά όλων όσοι διαδίδουν ανακρίβειες για ζητήματα υγείας, τονίζοντας ότι, πέραν όλων των άλλων, μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά και τον ίδιο τον ασθενή, ιδίως κάποιον που δεν γνωρίζει ακριβώς την κατάσταση της υγείας του, κάτι που δεν συμβαίνει, όπως ξεκαθάρισε, στην περίπτωση του Δάκη.

