Κορονοϊός - Βόρεια Ελλάδα: Τετραπλάσιοι ασθενείς στις Παθολογικές Κλινικές

Ο Υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε στις επαφές του με φορείς, ότι ιδιώτες ιατροί θα πρέπει να αποφασίσουν άμεσα εάν θα καλύψουν θέσεις οικειοθελώς ή θα προχωρήσει η επίταξη.





«Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν κλίνες ΜΕΘ αλλά το προσωπικό που απαιτείται εκεί. Κρίσιμη είναι η ενίσχυση στις εφημερίες, από τις ιδιωτικές κλινικές», τόνισε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας χθες στην ΕΡΤ για το ζήτημα με τις νοσηλείες ασθενών covid στις ΜΕΘ. Κρίσιμη είναι η ενίσχυση στις εφημερίες, από τις ιδιωτικές κλινικές»,μιλώντας χθες στην ΕΡΤ για το ζήτημα με τις νοσηλείες ασθενών covid στις ΜΕΘ.

Ο Υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε πως οι ιδιώτες θα πρέπει να αποφασίσουν άμεσα εάν θα καλύψουν θέσεις οικειοθελώς. ξεκαθάρισε πως οι ιδιώτες θα πρέπει να αποφασίσουν άμεσα εάν θα καλύψουν θέσεις οικειοθελώς.

Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε, «την ερχόμενη εβδομάδα ενεργοποιείται επίταξη σε ειδικές κατηγορίες, ξεκινώντας από τη Βόρεια Ελλάδα». «Τα μέτρα επιτάξεων δεν είναι αρεστά, αλλά τα κίνητρα συμπεριλαμβάνουν υπερδιπλάσια χρήματα. Αντιλαμβανόμαστε ότι για 2-3 μήνες θα πάει πίσω η ιδιωτική τους δουλειά, αλλά καλούμε ιδιώτες έστω και για μερική απασχόληση», πρόσθεσε.

Πάνω από 50 κλίνες ΜΕΘ παραμένουν κενές στην Αττική και μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε πλήρη κατάλογο κλινών που τυχόν θα χρειαστούμε στην Αθήνα». Μιλώντας για τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη που είχε με τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας, ο κ. Πλεύρης διευκρίνησε ότι «όποια κενή κλίνη έχει ο ιδιωτικός τομέας και τη χρειάζεται το ΕΣΥ την παραλαμβάνει μέσω του ΕΚΑΒ που συνεχίζει να διαχειρίζεται το θέμα. Ήδη στη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία έχουμε βοήθεια με 400 κλίνες και στον συνολικό σχεδιασμό υπάρχει πρόβλεψη για απευθείας νοσηλεία σε ιδιωτική κλινική για όποιον το επιθυμεί.





Κορονοϊός: Τετραπλάσιοι οι ασθενείς στις Παθολογικές Κλινικές Εν τω μεταξύ, σε τηλεδιάσκεψη που είχε την Τετάρτη μέχρι αργά το βράδυ, ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα και ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννης Κωτσιόπουλος με το προεδρείο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και εκπροσώπους των Ιατρικών Συλλόγων της Β. Ελλάδας, διερευνήθηκαν οι τρόποι συνεργασίας των ιδιωτών γιατρών με το ΕΣΥ, ώστε αυτό να ενισχυθεί περαιτέρω, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες που δημιουργεί το νέο κύμα της πανδημίας. Από την πλευρά του Υπουργείου τονίστηκε η σημασία της συνδρομής των γιατρών στο σύστημα, το οποίο δέχεται ισχυρή πίεση λόγω των αυξημένων κρουσμάτων της Covid-19. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι αυτή τη στιγμή οι Παθολογικές Κλινικές στα νοσοκομεία της Β. Ελλάδας νοσηλεύουν αριθμό ασθενών έως και τετραπλάσιο της δύναμής τους. Το Υπουργείο έχει θεσπίσει κίνητρα για τους γιατρούς που θα στηρίξουν το σύστημα, συμβάλλοντας στη βέλτιστη δυνατή φροντίδα όλων των ασθενών, covid και non covid. Οι εκπρόσωποι των Ιατρικών Συλλόγων δεσμεύθηκαν να ευαισθητοποιήσουν τα μέλη τους, ώστε να δηλώσουν οικειοθελώς τη στήριξή τους. Αναμένεται νέα συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, εντός των προσεχών ημερών.