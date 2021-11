Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: τo διήμερο… “ανάσα” και το ερωτικό 2022 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συμβουλές για τις κινήσεις μας τις επόμενες ημέρες και αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Βρισκόμαστε μεν μέσα σε μια περίοδο με δύσκολες ημέρες, όπως πολλές φορές έχει πει η Λίτσα Πατέρα, με ορίζοντα την 17η Νοέμβρη, ωστόσο όπως επεσήμανε στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Πέμπτη, «Η Σελήνη είναι στον Υδροχόο, αγγίζει τον Ποσειδώνα και ίσως για δύο ημέρες, δεν είναι τόσο άσχημα τα γεγονότα και πάρουμε μια ανάσα».

«Ο άλλος χρόνος, το 2022 θα είναι ερωτικό για πολλά ζώδια», τόνισε η αστρολόγος, λέγοντας ακόμη πως η παρουσία του Άρη σε πολλά ζώδια, προκαλεί εκνευρισμό, λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων αυτής της περιόδου.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος ξεκίνησε τις αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Πέμπτης:

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Πέθανε 22χρονος ανεμβολίαστος

Άκης Τσοχατζόπουλος: ηχητικό ντοκουμέντο με καταγγελία για συγγενείς του (βίντεο)

“Άγριες Μέλισσες”: καθηλωτικό επεισόδιο την Πέμπτη (βίντεο)