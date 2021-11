Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Γρίπη: εμβολιασμός και την ίδια ημέρα, λέει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών

Διευκρινίσεις από την Επιτροπή, μετά απο αναφορές στα social media διάφορων επιστημόνων, ακόμη και μελών της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων, με αποκλίνουσες συμβουλές.

Σε ανακοίνωση που εξεδόιθη το μεσημέρι της Πέμπτης, αναφέρεται τα εξής:

«Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, με αφορμή την ανακοίνωση επιστημονικών προσωπικών απόψεων ιατρών σχετικά με το χρόνο που πρέπει να μεσολαβεί μεταξύ του εμβολιασμού για τη νόσο COVID-19 και του εμβολιασμού για την εποχική γρίπη, υπενθυμίζει τις οδηγίες της με αριθ. Γ.Π.οικ.59204/27-9-2021 εγκυκλίου με θέμα «Οδηγίες για την εποχική γρίπη 2021-22 -Αντιγριπικός εμβολιασμός» σύμφωνα με τις οποίες:

«Το αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί ακόμη και την ίδια μέρα με το εμβόλιο κατά του κορoνοϊού -αλλά σε διαφορετικά ανατομικά σημεία- όπως και οποιαδήποτε άλλη μέρα πριν και μετά το εμβόλιο κατά του κορoνοϊού».

Οι οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών επικαιροποιούνται και εναρμονίζονται με τις διεθνείς συστάσεις.

Η διατύπωση διαφορετικών απόψεων χωρίς ενδελεχή επιστημονική τεκμηρίωση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι σε επιστημονικά fora, ιδιαίτερα στην κρίσιμη αυτή φάση της εφαρμογής του Εμβολιαστικού Προγράμματος για τον κορoνοϊό και τη γρίπη, δημιουργεί σύγχυση στο κοινό και επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την εξέλιξή του.

Η υλοποίηση ενός προγράμματος Δημόσιας Υγείας, όπως αυτό του εμβολιασμού, πολύ περισσότερο σε περίοδο πανδημίας, απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση, τεκμηρίωση και υπευθυνότητα».

