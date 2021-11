Life

Terrence J: τον πυροβόλησαν ληστές

Ο ηθοποιός δέχτηκε πυρά , στο δρόμο για το σπίτι του.

Ο Terrence J, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Terrence Jenkins, έπεσε θύμα πυροβολισμού κατά τη διάρκεια μιας απόπειρας ληστείας στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με το KABC-TV, ο ηθοποιός και παρουσιαστής του MTV δέχτηκε πυρά σε απόπειρα ένοπλης ληστείας νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Οι αρχές αναφέρουν ότι ομάδα ενόπλων τον ακολούθησε στο σπίτι του στο Σέρμαν Όουκς, προσπάθησε να τον ληστέψει και στη συνέχεια πυροβόλησε το αυτοκίνητό του, όταν προσπάθησε να απομακρυνθεί.

