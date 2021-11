Life

Πέτρος Φιλιππίδης: σε δίκη για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δικαστικό Συμβούλιο με βούλευμα κάνει δεκτή την πρόταση της εισαγγελέως.



Σε δίκη ενώπιον του ΜΟΔ για τρεις κατηγορίες βαριάς σεξουαλικής βίας παραπέμπεται ο ηθοποιός Πέτρος Φιλιππίδης, με απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.

Το δικαστικό Συμβούλιο με βούλευμα που εξέδωσε κάνει δεκτή την πρόταση της εισαγγελέως Ευθυμίας Στάμου που εισηγήθηκε την παραπομπή του γνωστού ηθοποιού, προσωρινά κρατούμενου για την υπόθεση, για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού κατά γυναικών συναδέλφων του.

Στην πρόταση επισημαίνεται πως οι τρεις γυναίκες που κατήγγειλαν τον καλλιτέχνη αναφέρονται σε πραγματικά περιστατικά και απορρίπτεται ο ισχυρισμός του κ. Φιλιππίδη πως οι παθούσες στράφηκαν εναντίον του «για λόγους δημοσιότητας».

Ο ηθοποιός, σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του, φέρεται να βίασε μία συνάδελφο του το 2008, πράξη που έγινε δύο φορές, καθώς και να αποπειράθηκε να βιάσει άλλες δύο ηθοποιούς, το 2010 και το 2014. Σε δύο από τις περιπτώσεις οι πράξεις τελέστηκαν μέσα στο καμαρίνι του, όπου για επαγγελματικούς λόγους βρέθηκαν εκεί οι συνάδελφοι του, ενώ στην τρίτη περίπτωση επιχείρησε να βιάσει συνάδελφο του μέσα στο αυτοκίνητο του, μετά από επαγγελματικό ραντεβού που είχε με την άνεργη τότε, παθούσα.

Ο ηθοποιός κρατείται από τον περασμένο Ιούλιο μετά την απολογία του, καθώς ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν μεταξύ άλλων πως είναι ύποπτος διάπραξης νέων αδικημάτων. Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές ο κατηγορούμενος θα μπορούσε να επαναλάβει τα ίδια αδικήματα αν επανερχόταν στα επαγγελματικά του καθήκοντα, γεγονός που, σύμφωνα με την απόφαση προφυλάκισης του, συνάγεται από την «μακρά περίοδο δράσης του, από το 2008 έως και το 2014, κατά την οποία φέρεται εκμεταλλευόμενος τη θέση του σκηνοθέτη-θιασάρχη και ασκώντας εξουσία, να προχωρούσε σε πράξεις κατά της γενετήσιας αξιοπρέπεια σε βάρος των θυμάτων του».

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά: Εισαγγελική πρόταση - “καταπέλτης” για τον πιλότο

Κορονοϊός: Πέθανε 22χρονος ανεμβολίαστος

Βόλος: Καταδίκη για 80χρονη που ξυλοκοπούσε τον 90χρονο σύζυγό της