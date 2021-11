Πολιτική

Ολλανδή δημοσιογράφος: ο ΔήμοςΎδρας της κάνει μήνυση

Ο δήμαρχος Ύδρας Γιώργος Κουκουδάκης επιλέγει τη δικαστική οδό μετά τις δηλώσεις της Ολλανδής δημοσιογράφου για τους Υδραίους.

Ο δήμαρχος Ύδρας Γιώργος Κουκουδάκης επιλέγει τη δικαστική οδό μετά την επίθεση λάσπης που , όπως λέει χαρακτηριστικά, δέχθηκαν οι Υδραίοι από την Ολλανδή δημοσιογράφο.

Η ίδια προκάλεσε σάλο έπειτα από την προβοκατόρικη ερώτηση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τα pushbacks.

Ο δήμαρχος, μάλιστα, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του και σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook.

Αναλυτικά η ανάρτησή του στο Facebook:

«Με τεράστια έκπληξη παρακολούθησα τη χθεσινή συνέντευξη της Κας Ingeborg Beugel στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του KONTRA, στην οποία επιδόθηκε σε μια πρωτοφανή επίθεση λάσπης στους Υδραίους!!! Μας αποκάλεσε ακροδεξιούς, ρατσιστές, Χρυσαυγίτες, ξενοφοβικούς, που τραμπουκίζουμε τους ξένους! Ως Υδραίος και ως Δήμαρχος αυτού του τόπου που φημίζεται για τη φιλοξενία του και γι’ αυτό πολίτες όλου του κόσμου, μεταξύ των οποίων και η εν λόγω Κυρία, τον επιλέγουν όχι μόνο για διακοπές, αλλά και για τόπο διαμονής, νιώθω απίστευτα προσβεβλημένος από τα ασύστολα ψεύδη που ξεστόμισε χθες η Κυρία αυτή και για το λόγο αυτό θα προσφύγω άμεσα στη Δικαιοσύνη! Τέτοιες προσβολές για τους Υδραίους δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές!!! Λυπάμαι πολύ που μετά από τόσα χρόνια, κατά τα οποία η τοπική μας κοινωνία έχει αγκαλιάσει την εν λόγω Κυρία, όπως άλλωστε και όλους τους ξένους που μένουν εδώ, εκείνη αυτά έχει να πει για τους συντοπίτες και γείτονες της… Το λόγο πλέον, θα έχει η Δικαιοσύνη, ενώπιον της οποίας θα κληθεί να αποδείξει, μεταξύ άλλων, πότε ακριβώς οι μισοί Υδραίοι ψήφισαν Χρυσή Αυγή….» .

