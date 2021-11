Πολιτική

Μητσοτάκης: Η πράσινη μετάβαση θα λειτουργήσει στην Ελλάδα για όλους

Ο πρωθυπουργός υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον Επίτροπο Περιβάλλοντος Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους .

Την προσήλωση της Ελλάδας στην προσπάθεια να λειτουργήσει για όλους η πράσινη μετάβαση τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους για να συζητήσουν τρέχοντα θέματα του χαρτοφυλακίου του.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα προσβλέπει στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αξιοποιήσει τα κεφάλαια του Σχεδίου Ανάκαμψης και να κάνει πράξη την πράσινη μετάβαση, με την παράλληλη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Από την πλευρά του, ο Λιθουανός Επίτροπος σημείωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση «πρότεινε ένα πραγματικά φιλόδοξο πλέγμα δράσεων, το οποίο, ασφαλώς έχουμε ήδη λάβει υπόψη μας. Οι δημόσιες συζητήσεις μόλις άρχισαν αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικός ο τρόπος που προσεγγίζετε την πράσινη συμφωνία, ως μια ευκαιρία».

Αναλυτικά, κατά την έναρξη της συνάντησης, οι κ.κ. Μητσοτάκης και Σινκεβίτσιους είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είναι μεγάλη χαρά να σας καλωσορίζω. Θα πρέπει να επισημάνω ότι έχετε ένα συναρπαστικό χαρτοφυλάκιο και είμαι βέβαιος πως θα είχατε την ευκαιρία να πληροφορηθείτε περισσότερα για τα φιλόδοξα σχέδιά μας για όλα τα θέματα που αφορούν στο χαρτοφυλάκιό σας.

Θα ήθελα να τονίσω πως είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στην προσπάθεια ώστε η πράσινη μετάβαση να λειτουργήσει στην Ελλάδα για όλους. Πιστεύω ότι έχουμε μια πολύ τολμηρή αλλά ρεαλιστική ατζέντα για τα θέματα αυτά και προσβλέπουμε στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αξιοποιήσουμε τα κεφάλαια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για να κάνουμε πράξη την πράσινη μετάβαση, δημιουργώντας παράλληλα πολλές θέσεις εργασίας.

Πιστεύω ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε με πολύ πειστικό τρόπο τα επιχειρήματά μας για την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. Η ενίσχυση της βιοποικιλότητας αποτελεί, τουλάχιστον στην περίπτωση της Ελλάδας, όχι απλά επιτακτική ανάγκη από οικολογική άποψη, αλλά είναι και αυτονόητη επιλογή από οικονομική άποψη. Και πραγματικά προσβλέπουμε στη συζήτηση αυτά τα θέματα. Υπάρχουν επίσης ορισμένα θέματα που είναι ιδιαίτερης σημασίας για εμάς όσον αφορά τα ιχθυαποθέματα και την παράνομη αλιεία εντός της επικράτειάς μας. Επίσης, με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω τις απόψεις σας για αυτά τα θέματα.

Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους: Καταρχάς σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος και είναι μεγάλη η τιμή να επισκέπτομαι την Ελλάδα. Πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι μία χώρα ευλογημένη με εμβληματικά φυσικά τοπία και σημαντική βιοποικιλότητα. Στην κορυφή της ατζέντας, φυσικά, βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal) και η δράση για το κλίμα. Και μόλις την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση πρότεινε ένα πραγματικά φιλόδοξο πλέγμα δράσεων, το οποίο, ασφαλώς έχουμε ήδη λάβει υπόψη μας. Οι δημόσιες συζητήσεις μόλις άρχισαν αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικός ο τρόπος που προσεγγίζετε την πράσινη συμφωνία, ως μια ευκαιρία, διότι εμείς, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δείξουμε ότι η Πράσινη Συμφωνία δεν είναι μια περιβαλλοντική νομοθεσία ή νομοθεσία για το κλίμα.

Αποτελεί μια οριζόντια αλλαγή που θα επηρεάσει πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Και φυσικά, σε αυτή τη μετάβαση, θα πρέπει να υπάρχει μια θέση για όλους, γιατί η Πράσινη Συμφωνία μπορεί να εφαρμοστεί μόνο εάν συμμετάσχουν όλοι. Αν κάποιος μείνει πίσω, η πράσινη συμφωνία θα αποτύχει. Για το λόγο αυτό η δίκαιη μετάβαση βρίσκεται στο επίκεντρο της πράσινης συμφωνίας. Θα ήθελα να σας συγχαρώ, ασφαλώς, για τους φιλόδοξους στόχους που έχετε θέσει σχετικά με τη βιοποικιλότητα. Ήμουν κι εγώ στη Μασσαλία όταν κάνατε την σχετική ανακοίνωση για τη Μεσόγειο. Πιστεύω ότι το θέμα αυτό έχει μεγάλη σημασία για εσάς και βρίσκεται στην καρδιά των Ελλήνων. Σίγουρα θα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά για να φέρουμε τη Μεσόγειο Θάλασσα σε ένα υγιές επίπεδο, έτσι όπως θέλουμε να είναι.

Αυτό θα ωφελήσει όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά θα είναι και βιώσιμο από οικονομικής άποψης. Γιατί οι παράκτιες κοινότητες εξαρτώνται από την υγιή θάλασσα και όχι μόνο από τα ιχθυαποθέματα, αλλά θα ωφελήσει και τον τουριστικό τομέα, ο οποίος και πάλι χτυπήθηκε πολύ από την πανδημία του Covid και φυσικά χρειάζεται την προσοχή μας. Εκτιμώ βαθιά τη συνεργασία μας. Πιστεύω ότι η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζονται πάντα με πολύ εποικοδομητικό τρόπο με τους εκάστοτε Υπουργούς. Και φυσικά λαμβάνουμε πολύ σοβαρά όλα τα θέματα που αναφέρατε, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος της αλιείας. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή κάνει ό,τι μπορεί.

Θέτουμε αυτό το θέμα πολλές φορές, ειδικά στο πλαίσιο της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ/GFCM). Φυσικά, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πιθανότατα θα συζητήσουμε αργότερα σχετικά με τα κύρια προβλήματα. Αλλά η Επιτροπή υποστηρίζει πλήρως την Ελλάδα σε αυτό το θέμα.

Από ελληνικής πλευράς στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς.

