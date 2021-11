Οικονομία

Πληθωρισμός: Ρεκόρ 30ετιας στις ΗΠΑ - Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός σε ΗΠΑ και ΕΕ τον Οκτώβριο. Οι εκτιμήσεις για τους επόμενους μήνες.

«Ο υψηλότερος πληθωρισμός στις ΗΠΑ εδώ και τρεις δεκαετίες» γράφουν σήμερα στο πρωτοσέλιδό τους οι «Financial Times» αποτυπώνοντας το σοκ από την ετήσια αύξηση των τιμών κατά 6,2% τον Οκτώβριο, τη μεγαλύτερη εδώ και 31 χρόνια. «Το ζήτημα αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τον Biden» σημειώνει η εφημερίδα.

Είχε προηγηθεί το Reuters που έστειλε κύματα ανησυχίας στην Ευρώπη μεταδίδοντας την εκτόξευση του πληθωρισμού στην Ισπανία στο 5,5% τον Οκτώβριο, τη μεγαλύτερη αύξηση εδώ και 29 χρόνια, από τον Σεπτέμβριο του 1992.

Ψηλά κινούνται χώρες όπως η Γερμανία με ρυθμό 4,5% τον Οκτώβριο και το Βέλγιο με 4,2% ενω στις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Λιθουανία με 8%, η Ρουμανία με 7,9%, η Εσθονία με 7% και η Πολωνία με 6,8%.

Που βρίσκεται η Ελλάδα

Ο μέσος όρος του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη για τον Οκτώβριο στην Ευρωζώνη ήταν 4,1%. Στην Ελλάδα, κινήθηκε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά ανοδικά και άγγιξε τον Οκτώβριο το 3,4%.

Η ελληνική κυβέρνηση, όπως μεταδίδουν πλέον και τα διεθνή πρακτορεία, παρενέβη δύο φορές για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές του ρεύματος, με το χθεσινό τηλεγράφημα του Reuters να σημειώνει ότι «η Ελλάδα υπερδιπλασιάζει τις επιδοτήσεις για να βοηθήσει τα νοικοκυριά να αντιμετωπίσουν τις αυξήσεις στις τιμές του ρεύματος».

Στη συνεδρίαση του Eurogroup τη Δευτέρα, η Ελλάδα ήταν μια από τις πέντε χώρες που υποστήριξαν τη νέα γαλλική πρόταση πέντε σημείων για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στα καύσιμα μαζί με την Ισπανία και την Τσεχία.

Οι εκτιμήσεις για τους επόμενους μήνες



Σύμφωνα μάλιστα με την πρόεδρο της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί. Με βάση τα ως τώρα δεδομένα, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για σταδιακή υποχώρηση του πληθωρισμού το 2022.

