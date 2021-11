Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες νεκροί προστέθηκαν την Πέμπτη στη “μαύρη λίστα” των θυμάτων της COVID-19 στη χώρα μας, ενώ υπάρχει ανησυχία για την πίεση που δέχεται το ΕΣΥ, δεδομένου του υψηλού αριθμού των διασωληνωμένων στις ΜΕΘ.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Πέμπτη 6.801 νέα κρούσματα κορονοϊού. Από αυτά, 15 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων, στην Αττική εντοπίστηκαν 1.629 νέες μολύνσεις, στην Θεσσαλονίκη άλλα 1..1.54 κρούσματα, στην Λάρισα άλλοι 355.φορείς του κορονοϊού, στην Αχαΐα 235 νέα κρούσματα και ακόμη 26 κρούσματα επιβεβαιώθηκαν στις Σέρρες.

Οι υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες με τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι αλφαβητικά οι:

Αιτωλοακαρνανίας

Έβρου

Ημαθίας

Ιωαννίνων

Κοζάνης

Μαγνησίας

Πέλλας

Πιερίας

Τρικάλων

Φθιώτιδας

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ

?

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλάνδρι: Γυναίκα πυροβόλησε άνδρα

Πέτρος Φιλιππίδης: σε δίκη για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού

Ο Χρήστος Μάστορας… “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου