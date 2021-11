Κόσμος

Τουρκία: Σε νέο χαμηλό επίπεδο ρεκόρ η λίρα

Το άλμα του πληθωρισμού στις ΗΠΑ διόγκωσε τις ανησυχίες για το τουρκικό νόμισμα που κινείται σε ιστορικά χαμηλά.

Σε αχαρτογράφητα νερά συνεχίζει να κινείται σήμερα η τουρκική λίρα, υποχωρώντας στο νέο χαμηλό επίπεδο - ρεκόρ των 9,975 λιρών ανά δολάριο καθώς το άλμα του πληθωρισμού στις ΗΠΑ διόγκωσε τις ανησυχίες για το τουρκικό νόμισμα που είχε ήδη πληγεί από τις ανορθόδοξες μειώσεις επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας.

Το τουρκικό νόμισμα υποχώρησε έως 1,2% κοντά στο ψυχολογικό όριο των 10 λιρών ανά δολάριο, ενώ έχει χάσει τα δύο τρίτα της αξίας του σε πέντε χρόνια, διαβρώνοντας τα εισοδήματα των Τούρκων σε συνδυασμό με τον διψήφιο πληθωρισμό.

Στις 13:56 (ώρα Ελλάδας) η ισοτιμία του δολαρίου διαμορφωνόταν στις 9,9145 λίρες. Το τουρκικό νόμισμα πλησίασε επίσης το χαμηλό ενδοσυνεδριακό επίπεδό του έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στις 11,4386 λίρες.

Ο υψηλότερος από ό,τι αναμενόταν πληθωρισμός στις ΗΠΑ ενίσχυσε το δολάριο καθώς οι επενδυτές στάθμιζαν μία πιθανή ταχύτερη σύσφιξη της πολιτικής της κεντρικής τράπεζας (Fed). Η αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων τείνει να οδηγεί σε εκροές κεφαλαίων από αναδυόμενες οικονομίες για υψηλό εξωτερικό χρέος, όπως της Τουρκίας.

Η λίρα έχει χάσει το 25% της αξίας της φέτος, κυρίως λόγω ανησυχιών σχετικά με την αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής, με τον πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να έχει πιέσει για τη μείωση των επιτοκίων προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη, παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός τρέχει με ρυθμό 20%.

Από τον Σεπτέμβριο, η κεντρική τράπεζα έχει μειώσει το βασικό επιτόκιό της κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες στο 16%, υποστηρίζοντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις είναι προσωρινές. Αναλυτές αναμένουν μεγαλύτερες μειώσεις, αν και το πραγματικό επιτόκιο (σ.σ.: το ονομαστικό επιτόκιο μείον τον πληθωρισμό) είναι ήδη έντονα αρνητικό.

«Η Τουρκία είναι όλο και λιγότερο ελκυστική» για ξένους επενδυτές, δήλωσε αναλυτής της TD Securities, προσθέτοντας: «Αν υπάρξουν και άλλες μειώσεις επιτοκίων, οι πραγματικές αποδόσεις θα μπορούσαν να μειωθούν στο -5% ή -6%. Και ιστορικά, όποιο επίπεδο βρίσκεται σε τόσο μεγάλη αναντιστοιχία με την υπόλοιπη αγορά δεν φέρνει καλά πράγματα στην Τουρκία».

