ΠΝΟ: Ανατροπή στην απεργία

Η ΠΝΟ αποφάσισε να μην προχωρήσει σε κλιμάκωση της απεργιακής κινητοποίησης.

Την προσωρινή αναστολή της απεργιακής της κινητοποίησης, που λήγει αύριο Παρασκευή 12/11, στις 6 το πρωί, αποφάσισε σε σημερινή της συνεδρίαση η διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, δίνοντας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, «μία τελευταία ευκαιρία στην εργοδοσία και στην κυβέρνηση να αλλάξουν την στείρα και αρνητική συμπεριφορά και στάση τους και να πρυτανεύσει η λογική στην πλευρά τους».

Έτσι, τα δρομολόγια των πλοίων θα εκτελούνται κανονικά από αύριο μετά τις 6 το πρωί που λήγει η απεργία της ΠΝΟ.

Η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, στην ανακοίνωσή της τονίζει ότι «η απεργία αυτή αποφασίστηκε και προκηρύχθηκε ως προειδοποίηση στην εργοδοτική πλευρά και στην κυβέρνηση, ώστε να δοθούν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις στα χρονίζοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ναυτικοί».

Κάνει λόγο επίσης για «τακτική συνεχούς κωλυσιεργίας από την εργοδοτική πλευρά» η οποία, όπως αναφέρει, «όχι μόνο αρνείται να χορηγήσει την οποιαδήποτε αύξηση, αλλά επιδεικνύει και μια πλήρως στείρα συμπεριφορά σχετικά με τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί μας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους».

Το συνδικαλιστικό σωματείο των ναυτικών σημειώνει επίσης ότι «το αίτημα της απεργίας δεν ήταν μόνο η ανανέωση και η υπογραφή των ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις, αλλά και η άμεση επίλυση σειράς προβλημάτων από την ίδια την κυβέρνηση, πράγμα για το οποίο δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση».

Επισημαίνει εξάλλου, ότι ήδη η εργοδοτική πλευρά, μετά την παναυτική συμμετοχή στην απεργία και την ακινητοποίηση όλων των πλοίων, απέστειλε σήμερα νέα πρόσκληση για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων για την ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ΣΣΕ.

