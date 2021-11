Κοινωνία

Χαλάνδρι: Πυροβόλησε εν ψυχρώ τον πατέρα του παιδιού της (εικόνες)

Το θύμα είναι γιατρός και δίνει "μάχη" να κρατηθεί στη ζωή. Τι φώναζε η δράστης όταν τη συνέλαβαν. Το χρονικό του αιματηρού επεισοδίου.

Έλληνας γιατρός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμούς που δέχθηκε το μεσημέρι, από γυναίκα, η οποία συνελήφθη, στη συμβολή των οδών Ζαν Μωρεάς και Φιλικής Εταιρίας, στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είχαν σχέση, από την οποία απέκτησαν ένα κορίτσι, που είναι 12 ετών σήμερα.

Η συλληφθείσα με καταγωγή από την Αλβανία έστησε καρτέρι στο θύμα την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του μαζί με την 12χρονη κόρη τους. Εκείνη τη στιγμή τον πυροβόλησε μπροστά στα μάτια του παιδιού.

Το 68χρονο θύμα είχε αναλάβει την επιμέλεια της 12χρονης και τη μεγάλωνε μαζί με τη σύζυγό του, η οποία την ώρα των πυροβολισμών βρισκόταν στο διαμέρισμα.

Οι σχέσεις της γυναίκας και του θύματος δεν ήταν καλές. Συμφωνα με το περιβάλλον του, η δράστης προκαλούσε προβλήματα με τη συμπεριφορά της στη γειτονιά.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η δράστης ανέβαζε φωτογραφίες με το παιδί και υποστήριζε πως δεχόταν απειλές.

Φίλοι του θύματος αναφέρουν πως δεν δέχθηκε ποτέ πως η 12χρονη ήταν μαζί με τον πατέρα της.

Οι δυο πλευρές έφτασαν έφτασαν στα δικαστήρια με αφορμή την επιμέλεια του παιδιού με τη διαμάχη τους να γίνεται πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες.

«Μου απήγαγαν και μου βίασαν το παιδί μου», φώναζε η γυναίκα που πυροβόλησε

Σε βίντεο που εξασφάλισε το ethnos.gr, η γυναίκα που πυροβόλησε, μέσα από το περιπολικό ακούγεται να φωνάζει «μου απήγαγαν και μου βίασαν το παιδί μου».

Φίλη της οικογένειας και γειτόνισσα του θύματος δήλωσε ότι το παιδί -για το οποίο μιλά η γυναίκα μέσα από το περιπολικό - είναι παιδί εκτός γάμου της δράστιδος και του γιατρού που δέχτηκε τα πυρά. Όπως σημείωσε, τα δικαιώματα για την κηδεμονία του παιδιού έχουν πάρει ο μπαμπάς του με τη σύντροφό του. Μάλιστα τόνισε ότι με απόφαση δικαστηρίου, η δράστις δεν είχε δικαίωμα να βλέπει το παιδί αλλά ερχόταν συνέχεια στο σπίτι και τους ενοχλούσε.

Για το περιστατικό, η γυναίκα είπε ότι το θύμα είχε πάει να πάρει το παιδί από το σχολείο και η γυναίκα τους περίμενε στο αμάξι και πυροβόλησε τον γιατρό.

Για τη γυναίκα σημείωσε ότι «τους ενοχλούσε συνέχεια και είχε αρπάξει και το παιδί. Μια φορά που το παιδί είχε επιληψίες δεν του έδωσε το φάρμακό του και το παιδί μπήκε στην εντατική». Εν συνεχεία σημείωσε ότι η γυναίκα έχει απασχολήσει πολλές φορές τη γειτονιά και όλα αυτά που λέει η δράστις περί βιασμών και κακοποιήσεων είναι ψέματα. «Εγώ τους ξέρω προσωπικά. Η γυναίκα του θύματος είναι από την Αγγλία και αγαπά πάρα πολύ το παιδί. Σαν να είναι δικό της. Η δράστις ερχόταν συνέχεια εδώ και σήμερα και χθες και προχθές. Πολλές φορές χτυπά κουδούνια ή έρχεται και τους παρακολουθεί».





