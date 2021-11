Κοινωνία

Καλλιμάρμαρο: Δύο ύποπτοι φάκελοι με σκόνη προκάλεσαν πανικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ έφτασε στο σημείο και με την κατάλληλη προετοιμασια παρέλαβε τους φακέλους.

Δύο φακελοι με σκόνη, που θεωρήθηκαν ύποπτοι, εντοπίστηκαν στην οδό Αρχιμήδους, πίσω από το Καλλιμάρμαρο. εντοπίστηκαν στην οδό Αρχιμήδους, πίσω από το Καλλιμάρμαρο.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Πιο αναλυτικα οι Αρχές ενημερώθηκαν ότι στα γραφεία διοίκησης του Καλλιμάρμαρου Σταδίου υπήρχαν τρεις φάκελοι, τους οποίους παρέλαβε ένας υπάλληλος.

Ο μεγάλος φάκελος ήταν κανονικός και είχε αποσταλεί στο πλαίσιο της αλληλογραφίας, όμως οι δύο μικροί είχαν μια περίεργη σκόνη οι οποιοι δεν έγραφαν ούτε παραλήπτη ούτε αποστολέα.

παρέλαβε τους φακέλους τους οποίους με ειδική συσκευασία, απέστειλε στο Γενικό Χημείο του κράτους για έρευνα. Ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ έφτασε στο σημείο και με την κατάλληλη προετοιμασία

Ειδήσεις σήμερα:

Περού: πωλείται το προεδρικό αεροσκάφος!

Ληστεία μετά φόνου σε ψιλικατζίδικο: Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι

Καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση: η κόρη μου ζήτησε δουλειά, την έγδυσαν και… (βίντεο)