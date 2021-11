Life

“Άγριες Μέλισσες”: νέα επεισόδια με εκπλήξεις και… ταραχές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαρκείς είναι, στα νέα επεισόδια, οι αναπάντεχες τροπές και οι εξελίξεις, για τους ήρωες της σειράς εποχής του ΑΝΤ1 “Άγριες Μέλισσες”, που μαγνητίζει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονταιμε νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Δευτέρα 15 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 29

Οι αφίσες έχουν προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στο Διαφάνι. Ο Ακύλας αναθέτει στον Μελέτη να λύσει το πρόβλημα της Υπατίας Σκαφά, ενώ η Βιολέτα κατηγορεί ανοιχτά τον Κυριάκο ως σπιούνο. Η Μυρσίνη προσπαθεί να συμφιλιωθεί με τον Δούκα και εκείνος της κάνει μια απροσδόκητη πρόταση για ένα ταξίδι. Ο Λάμπρος αποκαλύπτει το μυστικό του στον Αντώνη, ενώ ο Προκόπης προχωράει το σχέδιό του για να τον δικαιώσει. Το ραντεβού του Νικηφόρου με τη Ρένα είναι ελπιδοφόρο, ενώ μια μεγάλη έκπληξη τον περιμένει στο μαγαζί. Η Ελένη απεγνωσμένη ψάχνει τρόπο να βοηθήσει τον Λάμπρο. Θα εμπιστευτεί τον Ζάχο;

Τρίτη 16 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 30

Οι προσπάθειες του Πέτρου και της Ασημίνας να αποσπάσουν πληροφορίες απ’ την Υπατία Σκαφά πέφτουν στο κενό. Την ίδια προσπάθεια θα κάνει κι ο Ζάχος για να φτάσει στην πολυπόθητη αλήθεια. Η Βιολέτα και ο Κυριάκος εμμένουν στην απόφασή τους, να σταματήσουν να συνεταιρίζονται. Θα καταφέρουν να τους αλλάξουν γνώμη; Ο Δούκας και η Μυρσίνη ετοιμάζονται για το ταξίδι τους στο Παρίσι, ενώ ο Μελέτης με τον Ακύλα θα έχουν τη πρώτη τους σφοδρή σύγκρουση. Το κλίμα στη θεατρική ομάδα του Λευτέρη είναι τεταμένο, με αφορμή το λογοκριμένο κείμενο. Η άφιξη ενός μυστηριώδη άντρα κι ένας θάνατος, που κανείς δεν ξέρει αν είναι ατύχημα ή δολοφονία, θα φέρουν και πάλι τα πάνω- κάτω.

Τετάρτη 17 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 31

Τα νέα του απρόσμενου θανάτου θα τους συγκλονίσουν όλους, ενώ η Ελένη και ο Πέτρος είναι σίγουροι πως δεν πρόκειται για ατύχημα. Ο Ζάχος γνωρίζει τον Μαρίνο Ξανθό που καταφέρνει να του ρίξει στάχτη στα μάτια για τις δολοφονίες των μελών της ΕΑΚ. Ο Κυριάκος κάνει μια αναπάντεχη πρόταση στον Κωνσταντή και τον Νικηφόρο, ενώ ο Δούκας και η Μυρσίνη στο Παρίσι έρχονται ξανά κοντά και καταφέρνουν να περάσουν στιγμές ξεγνοιασιάς. Ο Βαρουξής μοιράζεται με τον Λάμπρο ένα παράτολμο σχέδιο, ενώ στο καφενείο η επιστροφή του Προκόπη αναστατώνει το χωριό. Η μέρα της πρεμιέρας της θεατρικής παράστασης έχει φτάσει, όλα όμως δείχνουν πως θα εξελιχθεί σε πεδίο μάχης, με πολλές συγκρούσεις.

Πέμπτη 18 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 32

Η παράσταση καταφέρνει να ολοκληρωθεί, παρά την αγωνία της Δρόσως για την κατάσταση του Κωνσταντή. Κανείς, όμως, δεν έχει αντιληφθεί τον πραγματικό κίνδυνο που παραμονεύει στον εξώστη. Στο χωριό, η επιστροφή του Προκόπη τούς γεμίζει όλους συγκίνηση, ενώ η Ελένη καταφέρνει να επιβεβαιώσει το τι είδε ο Λάμπρος στο βουνό. Η Δρόσω αποφασίζει να αναζητήσει τον Κωνσταντή και να μη φύγει από το πλευρό του μέχρι να τον δει ξανά να στέκεται στα πόδια του. Κι ενώ στη Λέρο το σχέδιο απόδρασης του Βαρουξή βάζει τον Ρηγόπουλο σε μπελάδες, ο Ακύλας επιφυλάσσει μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη στον Λευτέρη…

#AgriesMelisses

Facebook: @agriesmelisses.ant1tv

Instagram: @agriesmelisses.ant1tv

Twitter: @melisses_ant1tv

«Άγριες Μέλισσες»: Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:00

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Καταδίκη για 80χρονη που ξυλοκοπούσε τον 90χρονο σύζυγό της

Κορονοϊός: Πέθανε 22χρονος ανεμβολίαστος

Ποινικός Κώδικας: Μόνο ισόβια για βιαστές ανηλίκων

Gallery