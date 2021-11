Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: Μεγάλη αύξηση διασωληνωμένων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη η διασπορά του ιού στη χώρα, τόνισε η Καθηγήτρια Παιδιατρικής και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Έκκληση για εμβολιασμό.

«Βρισκόμαστε μέσα στο τέταρτο κύμα. Ο νέος κυλιόμενος αριθμός κρουσμάτων έφτασε στις 6.300 ανά ημέρα. Την τελευταία εβδομάδα παρατηρείται μια μικρή αύξηση στους άνω των 65, κάτι που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, τόνισε η Καθηγήτρια Παιδιατρικής και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου παρουσιάζοντας τα νεότερα στοιχεία για την πορεία της πανδημίας.

Τα ενεργά κρούσματα φτάνουν πλέον τα 47.000 και καταγράφεται αύξηση 50% των κρουσμάτων την τελευταία εβδομάδα. Η πληρότητα όπως είπε στις ΜΕΘ της Θεσσαλονίκης φτάνει στο 97% και το ΕΣΥ θα επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες. Όπως είπε η κυρία Παπαευαγγέλου αύξηση καταγράφεται τελευταία και στις ηλικίες άνω των 60 ετών και προσέθεσε ότι ο εμβολιασμός και η τήρηση των μέτρων θα βοηθήσει ώστε να δούμε μείωση των κρουσμάτων στο άμεσο μέλλον.

Ο μέσος κυλιόμενος όρος θετικότητας είναι λίγο πάνω από 2%, ενώ στα κλιμάκια του ΕΟΔΥ 3,75%. Η πίεση στο ΕΣΥ είναι σημαντική και αναμένεται ότι το σύστημα θα επιβαρυνθεί. Σήμερα 3.663 ασθενείς νοσηλεύονται στη χώρα. Η πληρότητα στις ΜΕΘ αγγίζει το 88% σε όλη την Επικράτεια και στη Θεσσαλονίκη στο 97%.

Ένα κρίσιμο στοιχείο είναι η εμβολιαστική κάλυψη. Ο εμβολιασμός των ενηλίκων άνω των 65 ετών είναι καθοριστικό στοιχείο, καθώς προστατεύει τους πολίτες, μειώνει τη νοσηρότητα και την πίεση στο σύστημα υγείας. Η μεγάλη διασπορά του ιού είναι εμφανής. Η πίεση στο ΕΣΥ θα συνεχίσει τις επόμενες 2-3 εβδομάδας.

«Πρέπει με κάθε τρόπο και θυσία να ανακοπεί αυτή η αυξητική πορεία. Όσοι επέλεξαν να μην εμβολιαστούν, θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τις συνήθειές τους».

Η κ. Παπαευαγγέλου επικαλέστηκε βρετανική μελέτη που δείχνει ότι οι εμβολιασμένοι έχουν σημαντικά μικρότερη πιθανότητα μέσα στο σπίτι. Ωστόσο και αυτοί μπορούν να νοσήσουν. Ως εκ τούτου, χρειάζεται όλοι να τηρούν τα μέτρα προστασίας. Τις επόμενες εβδομάδες μπορούμε να δούμε μείωση των κρουσμάτων, αν τηρήσουμε τα μέτρα.

Στους πλήρως εμβολιασμένους η θνητότητα είναι 0,4% στους κάτω των 80 ετών. Αισιόδοξο είναι και το μήνυμα για τη δυνατότητα χορήγησης μονοκλωνικών αντισωμάτων. Ήδη, έχουν διαμορφωθεί θεραπευτικά πρωτόκολλα. Ο στόχος της θεραπείας είναι η αποτροπή της σοβαρής νόσου και συνίσταται με καλά καθορισμένα κριτήρια και μόνο σε ασθενείς που δεν έχουν αντισώματα. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται ότι θα δοθεί έγκριση για νέο αντιικό φάρμακο από τον ΕΜΑ.

Ωστόσο, η διαθεσιμότητα περισσότερων φαρμακευτικών επιλογών δεν μπορεί να συγκριθεί με το εμβόλιο. «Εμβολιαζόμαστε για να μην νοσήσουμε βαριά και να μην κινδυνεύσουμε, ενώ προσέχουμε για να αποφύγουμε την έκθεσή μας στον ιό», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλάνδρι: Γυναίκα πυροβόλησε άνδρα

Πέτρος Φιλιππίδης: σε δίκη για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού

Ο Χρήστος Μάστορας… “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου