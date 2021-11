Πολιτική

Ποινικός Κώδικας: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο - Διαφοροποιήθηκε ο Λοβέρδος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Πέρασε" από τη Βουλή ο Νέος Ποινικός Κώδικας. Διαφοροποίηση Λοβέρδου από την γραμμή του ΚΙΝΑΛ.

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισαν μόνο οι βουλευτές της ΝΔ και ο βουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛ, Ανδρέας Λοβέρδος. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν, εκτός από το ΚΙΝ.ΑΛ που ψήφισε «παρών».

Ωστόσο, αρκετά άρθρα του νομοσχέδιου που αυστηροποιούν τις ποινές για ορισμένα ειδεχθή εγκλήματα, όπως τα σεξουαλικά εγκλήματα και οι ανθρωποκτονίες, υπερψηφίστηκαν με μεγάλη πλειοψηφία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αμέσως μετά το τέλος της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας δημιουργήθηκε σύγχυση ως προς την ψήφο του ΚΙΝ.ΑΛ, καθώς εμφανιζόταν να ψηφίζει «Ναι» επί της αρχής, ενώ είχε ξεκαθαριστεί στην Ολομέλεια ότι η επίσημη θέση του είναι «Παρών».

Λίγο αργότερα διευκρινίστηκε ότι, «εκ παραδρομής», ο ειδικός αγορητής του κόμματος, Γιώργος Μουλκιώτης, που αντικατέστησε σήμερα στην Ολομέλεια τον Αχμέτ Ιλχάν, είχε πατήσει λάθος κουμπί και αντί για «Παρών» ψήφισε «Ναι», επί της αρχής. Το θέμα έληξε μετά τις διευκρινήσεις που δόθηκαν, στην αρμόδια υπηρεσία της Βουλής, τόσο από τον ίδιο όσο και από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΙΝ.ΑΛ, Κώστα Σκανδαλίδη.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά: Εισαγγελική πρόταση - “καταπέλτης” για τον πιλότο

Κορονοϊός: Πέθανε 22χρονος ανεμβολίαστος

Βόλος: Καταδίκη για 80χρονη που ξυλοκοπούσε τον 90χρονο σύζυγό της