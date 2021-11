Τεχνολογία - Επιστήμη

Απογραφή πληθυσμού: Tweet Μητσοτάκη με βίντεο

Βίντεο Μητσοτάκη για την διαδικασία απογραφής πληθυσμού.

«Όλοι μετράμε» είναι το σύνθημα της φετινής απογραφής, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την οποία συνοδεύει με video για τη διαδικασία απογραφής του πληθυσμού που ξεκίνησε χθες.

Όπως αναφέρει ο πρωθυπουργός στο video της ανάρτησης, ο ίδιος ολοκλήρωσε τη διαδικασία της απογραφής για την οικογένειά του «πανεύκολα και γρήγορα. Μόνο με λίγα κλικ στον υπολογιστή μου. Σας καλώ να κάνετε το ίδιο. Έτσι η Πολιτεία θα διαθέτει τα σωστά δεδομένα για τον πληθυσμό και τις ανάγκες του, ώστε να παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Να γνωρίζει τη δύναμη κάθε Περιφέρειας και δήμου, αλλά και την κατάσταση των νοικοκυριών, ώστε να φροντίζει καλύτερα για την προστασία και τη χρηματοδότησή τους. Σύμμαχός μας είναι και πάλι το gov.gr».

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η ηλεκτρονική αυτοαπογραφή, που γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, «είναι μία ακόμα κατάκτηση του ψηφιακού κράτους».

Στο ίδιο video, ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξηγεί ακριβώς τη διαδικασία της ηλεκτρονικής απογραφής. Πληροφορίες δίνει σχετικά και ο Αθ. Θανόπουλος, πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ.

«Όλοι μετράμε, λοιπόν, στην εθνική προσπάθεια, πάρτε μέρος στην απογραφή, ας δείξουμε ότι η Ελλάδα μετράει», καταλήγει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

