Τσιτσιπάς: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρέπει να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ

Το εγκώμιο του Έλληνα σούπερ σταρ του NBA έπλεξε και ο θρύλος των Σικάγο Μπουλς, Σκότι Πίπεν.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρέπει να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ». Την ανάρτηση αυτή έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, επιβεβαιώνοντας - για ακόμη μία φορά - τον θαυμασμό του για τον Έλληνα σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς.

Όπως είναι γνωστό, έχει ανοίξει η συζήτηση για τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ. Ο 53χρονος Άγγλος ηθοποιός στην ταινία “No Time to Die”, υποδύεται για τελευταία φορά τον θρυλικό πράκτορα 007.

“Ύμνοι” από τον Σκότι Πίπεν

Ο Σκότι Πίπεν αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Δεν έχει ξεφύγει από τίποτα. Στην πραγματικότητα, αντιμετώπισε κάθε πρόκληση που του έχει τεθεί», είπε χαρακτηριστικά ο 56χρονος Αμερικανός πρώην μπασκεμπολίστας, ο οποίος στην διάρκεια της καριέρας του κατέκτησε με τους Σικάγο Μπουλς, έξι πρωταθλήματα ΝΒΑ (1991,1992,1993,1996,1997,1998).

«Πάντα θαύμαζα τον τρόπο που έπαιζε ο Γιάννης, την πρόοδο που έκανε χρόνο με τον χρόνο και το γεγονός ότι δεν φοβάται να τον ταπεινώσουν. Τον είδαμε να σουτάρει τρίποντα airball, είδαμε ομάδες να τον αναγκάζουν να σουτάρει τρίποντα. Έχει δουλέψει όμως πραγματικά. Οι ομάδες άρχισαν να τον σταματάνε με φάουλ», πρόσθεσε ο Πίπεν, ενώ υποστήριξε ότι ο σταρ των 76ers, Μπεν Σίμονς, θα έπρεπε «να πάρει μια σελίδα» από το βιβλίο του Γιάννη Αντετοκούνμπο. «Για να είναι κυρίαρχος, θα χρειαστεί να παίζει έτσι», είπε.

