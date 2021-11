Αθλητικά

Η UEFA απειλεί τη FIFA με αποχώρηση

Αίσθηση προκαλεί δημοσίευμα ισπανικής εφημερίδας για “σχίσμα” στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

“Σχίσμα” στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο προβλέπει η ηλεκτρονική ισπανική εφημερίδα El Confidencial. Όπως αναφέρει, η UEFA είναι έτοιμη να αποχωρήσει από τη FIFA, εάν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, η οποία είναι προγραμματισμένη (από την FIFA) να διεξαχθεί στις 20 Δεκεμβρίου, είναι θετικό για τα σχέδια της παγκόσμιας ομοσπονδίας σχετικά με τη διεξαγωγή Μουντιάλ κάθε δύο χρόνια.

Η FIFA, σύμφωνα με την El Confidencial, γνωρίζει ήδη ότι μπορεί να υπολογίζει στις ψήφους 166 εθνικών ομοσπονδιών από τις 211, όπως επίσης ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει την αντίθεση της Ευρώπης και της Νότιας Αμερικής.

Τα συμφέροντα που διακυβεύονται είναι μεγάλα, ξεκινώντας από το γεγονός ότι ένα διετές Παγκόσμιο Κύπελλο θα επισκίαζε τόσο τις ηπειρωτικές διοργανώσεις συλλόγων, όπως το Champions League ή το Copa Libertadores, όσο και τις εθνικές διοργανώσεις, όπως το Εuro ή το Copa America.

Ερωτηματικό παραμένει η αντίδραση της FIFA σε μία ενδεχόμενη “απόσχιση” της UEFA, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχυρότερες και πιο γνωστές ομάδες, αυτές που μπορούν να αυξήσουν την απήχηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ανήκουν στην ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Επιπλέον, προς εξέταση είναι η αντίδραση των επιμέρους ευρωπαϊκών ομοσπονδιών, αφού αυτή τη στιγμή μόνο αυτές της Βόρειας Ευρώπης έχουν εκφράσει επίσημα τη βούλησή τους να αποχωρήσουν από τη FIFA.

«Εάν η πλειοψηφία της FIFA αποφασίσει να υιοθετήσει την πρόταση για διετές Παγκόσμιο Κύπελλο, οι σκανδιναβικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες θα πρέπει να εξετάσουν περισσότερες ενέργειες και σενάρια που είναι πιο κοντά στις βασικές μας αξίες από ό,τι αντιπροσωπεύει η τρέχουσα πρόταση της FIFA» ανέφερε η κοινή δήλωση της Δανίας, της Σουηδίας, της Νορβηγίας, της Φινλανδίας, της Ισλανδίας και των Νησιών Φαρόε.

Τα πάντα ξεκίνησαν τον Μάιο, την ημέρα που η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας πρότεινε τη διεξαγωγή Παγκόσμιου Κυπέλλου κάθε δύο χρόνια. Τότε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ανέθεσε στον επικεφαλής του τμήματος ανάπτυξης του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Αρσέν Βενγκέρ, μια έκθεση που θα στάθμιζε τα οφέλη αυτής της πρότασης, ενώ του ζήτησε λύσεις για τον... “γρίφο” του αγωνιστικού προγράμματος.

Η FIFA προτείνει αρχικά μια μεταρρύθμιση στο αγωνιστικό πρόγραμμα, κατά την οποία ο αριθμός των διεθνών “παραθύρων” θα μειωθεί σε δύο, ένα τον Οκτώβριο και ένα τον Μάρτιο.

Η άλλη επιλογή είναι να γίνει ο Οκτώβριος «μήνας των εθνικών ομάδων» και σε 28 ημέρες να διεξαχθούν όλοι οι αγώνες. Αυτό το μέτρο θα μείωνε τις υποχρεώσεις των παικτών με τις εθνικές ομάδες τους από 50 ημέρες το χρόνο σε λίγο παραπάνω από 30, κάτι που οι σύλλογοι δέχτηκαν με ικανοποίηση. Και, επιπλέον, διασφαλίζεται στην πρόταση ότι οι προκριματικές φάσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν θα ξεπερνούσαν τους επτά αγώνες ανά ομάδα.

Έτσι κι αλλιώς, φαίνεται ξεκάθαρα ότι το παιχνίδι που παίζεται αυτές τις ημέρες στα παρασκήνια θα καθορίσει το ποδόσφαιρο του μέλλοντος.

