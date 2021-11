Αθλητικά

Προκριματικά Μουντιάλ: Ήττα της Σουηδίας στη Γεωργία (βίντεο)

Συντριβή της Κύπρου στη Ρωσία. “Διπλό” του Λουξεμβούργου στο Αζερμπαϊτζάν.

Το “παιδί-θαύμα” του γεωργιανού ποδοσφαίρου έβαλε την “υπογραφή” του στην πολύ μεγάλη έκπληξη της 9ης αγωνιστικής των προκριματικών του Μουντιάλ 2022.

Ο Κβίτσα Κβαρατσκέλια πέτυχε και τα δύο γκολ στην εντυπωσιακή νίκη της Γεωργίας με 2-0 επί της Σουηδίας στην Τιφλίδα.

Ένα αποτέλεσμα που μπορεί να μην αλλάζει και πολλά πράγματα στην κατάταξη του 2ου Ομίλου, στον οποίο μετέχει και η εθνική μας ομάδα, πιστοποιεί όμως ότι ο 20χρονος “Κβάρα” της Ρούμπιν Καζάν είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες της Ευρώπης στην ηλικία του.

Στα υπόλοιπα ματς, η Κύπρος του Νίκου Κωστένογλου γνώρισε τη συντριβή 6-0 από τη Ρωσία, η Βόρεια Μακεδονία έκανε επίδειξη δύναμης 5-0 επί της Αρμενίας στο Ερεβάν, ενώ το Λουξεμβούργο αποδεικνύει τα βήματα προόδου που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια με το “διπλό” (1-3) στο Αζερμπαϊτζάν αλλά και τη συγκομιδή των 9 βαθμών στον 1ο Όμιλο.

