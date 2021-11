Life

Χρήστος Κυριαζής: Το Σάββατο η κηδεία του - Η επιθυμία της οικογένειάς του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επιθυμία της οικογένειας για την κηδεία του Χρήστου Κυριαζή.

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Χρήστου Κυριαζή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 68 του νικημένος από τον καρκίνο.

Το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2021 στις 12 το μεσημέρι συγγενείς, φίλοι και απλός κόσμος θα πουν το τελευταίο στον σπουδαίο τραγουδιστή στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών.

Λίγες ώρες πριν την κηδεία του Χρήστου Κυριαζή, η οικογένεια του με μια ανάρτηση της στο Facebook ανακοίνωσε πως επιθυμία της.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τσίπρας από Κομοτηνή: Αυτή η Κυβέρνηση πρέπει να φύγει μία ώρα αρχύτερα

Χουλιάρας: Η ανάρτηση του σεισμολόγου που προκάλεσε ανησυχία

Η UEFA απειλεί τη FIFA με αποχώρηση