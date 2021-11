Αθλητικά

WTA Finals: Η Σάκκαρη ξεκίνησε “με το δεξί”

Ονειρική πρεμιέρα για την Ελληνίδα τενίστρια, που νίκησε το Νο9 της παγκόσμιας κατάταξης. Τι έγινε στον άλλο αγώνα του Ομίλου.

Εντυπωσιακή ήταν η εκκίνηση για την Μαρία Σάκκαρη στους WTA Finals της Γουαδαλαχάρα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε στα δύο σετ (6-2, 6-4) την Πολωνή Ίγκα Σφιόντεκ, νικήτρια του Ρολάν Γκαρός το 2020 και νυν Νο 9 στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο άλλος αγώνας του ομίλου, ανάμεσα στην Αρίνα Σαμπαλένκα και την Πάολα Μπαντόσα, θα ξεκινήσει στις 03:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), ενώ επόμενος αντίπαλος της Σάκκαρη θα είναι η Λευκορωσίδα αθλήτρια το Σάββατο 13 Νοεμβρίου, για τη 2η αγωνιστική του γκρουπ.

Η Σάκκαρη είχε όπλο το σερβίς της και δεν άφησε περιθώριο για μπρέικ στην 20χρονη Σφιόντεκ, φτάνοντας στην τρίτη νίκη επί ισάριθμων αγώνων απέναντί της, ύστερα από περίπου μιάμιση ώρα παιχνιδιού (1:26΄) και χωρίς ακόμη να έχει χάσει σετ από την Πολωνή.

Η 26χρονη πρωταθλήτρια ξεκίνησε λοιπόν με νίκη στην πρώτη εμφάνιση της καριέρας της στη διοργάνωση, κάνοντας ένα μεγάλο βήμα προς την ημιτελική φάση.

Η Σάκκαρη κέρδισε 26 στους 27 πόντους από το πρώτο σερβίς της, δεν είχε απώλεια γκέιμ, ενώ η ίδια έκανε τρία στη νεαρή τενίστρια, που ξέσπασε σε κλάματα μετά το τέλος του αγώνα και η αντίπαλός της έσπευσε να την αγκαλιάσει.