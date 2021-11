Κόσμος

Βόρεια Μακεδονία: ο Ζάεφ “ξεπέρασε” την πρόταση μομφής

Το θρίλερ με τον Αλβανό βουλευτή και το “τέχνασμα” με το οποίο το κόμμα του Ζάεφ κατάφερε να παραμείνει στην εξουσία, αν και η Κυβέρνηση ειναι "λαβωμένη".

Στο κενό έπεσε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης του Ζόραν Ζάεφ την οποία κατέθεσε η αντιπολίτευση, λόγω έλλειψης απαρτίας στη συνεδρίαση της Βουλής της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία συγκλήθηκε χθες με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την πρόταση δυσπιστίας.

Οι βουλευτές των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού απείχαν από τη συνεδρίαση και στην αίθουσα της Βουλής παρίσταντο μόλις 60 βουλευτές – όλοι ανήκαν στην αντιπολίτευση, υποστήριζαν την πρόταση μομφής, όμως με τον αριθμό αυτό ήταν αδύνατον να υπάρξει απαρτία για τη συνεδρίαση του σώματος, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της Βουλής, ο Ταλάτ Τζαφέρι, μετά από μακρά διακοπή της συνεδρίασης, να ανακοινώσει λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ότι δεν κατέστη δυνατή η εξέταση της πρότασης μομφής και η ψηφοφορία επ’ αυτής και ως εκ τούτου η κυβέρνηση συνεχίζει το έργο της.

Αργά χθες βράδυ αποχώρησαν από τη συνεδρίαση και οι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Η Βουλή της Βόρειας Μακεδονίας αριθμεί 120 έδρες.

«Δράμα» με Αλβανό βουλευτή

Από τις τάξεις της αντιπολίτευσης απουσίασε ο βουλευτής Καστριότ Ρετζέπι, του μικρού αλβανικού κόμματος BESA, ο οποίος νωρίτερα χθες με ανάρτησή του σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης γνωστοποίησε ότι δεν θα συμμετείχε επειδή θεωρεί αχρείαστη για τη χώρα μια πολιτική κρίση σε αυτή την κρίσιμη περίοδο.

«Η διαδικασία ευρωατλαντικής ενσωμάτωσης της χώρας αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους μου και του κινήματος BESA. Δεδομένης της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης με την παραίτηση του πρωθυπουργού Ζάεφ και εξαιτίας της διαδικασίας και των ισχυρών μηνυμάτων από στρατηγικούς εταίρους, τις ΗΠΑ και την ΕΕ, τα οποία μου διαβιβάσθηκαν από υψηλόβαθμους διπλωμάτες, ότι η χώρα έχει μεγάλες πιθανότητες να λάβει ημερομηνία έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ, αποφάσισα να μη συμμετάσχω σε αυτή τη συνεδρίαση του κοινοβουλίου, στην οποία θα τεθεί υπό αμφισβήτηση ένας ζωτικής σημασίας στόχος της χώρας. Ως πολιτικός και ευσυνείδητος βουλευτής κατέληξα σε μια δύσκολη απόφαση, με γνώμονα τα συμφέροντα του λαού και της χώρας, η οποία δεν έχει ανάγκη πολιτική κρίση σε αυτή τη σημαντική περίοδο», εξήγησε ο κ. Ρετζέπι.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου του BESA, άφησαν υπόνοιες ακόμη και για... «απαγωγή» του Καστριότ Ρετζέπι, διερωτώμενα αν κινδυνεύει η ζωή του. Ωστόσο ο ίδιος ο κ. Ρετζέπι, απρόσμενα πρόσωπο της ημέρας, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του διαβεβαίωσε ότι είναι καλά και ασφαλής και πως θα εμφανιστεί δημοσίως αφού εκλείψουν, όπως σημείωσε, οι απειλές που δέχεται από ανθρώπους στην ίδια του την παράταξη.

Το μικρό κόμμα BESA διαθέτει τρεις βουλευτές. Ως την περασμένη εβδομάδα, συμμετείχε στον κυβερνητικό συνασπισμό του Ζόραν Ζάεφ, όμως αποχώρησε από αυτόν και συντάχθηκε με την πρόταση μομφής της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης.

Αντιδράσεις

Ο Αλεξάνταρ Νικόλοσκι, ο αντιπρόεδρος του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης VMRO-DPMNE, λίγο πριν από τη λήξη της συνεδρίασης της Βουλής, ενώ αποχωρούσαν ήδη οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, αξίωσε τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών το συντομότερο δυνατόν, κρίνοντας πως αυτή η επιλογή είναι η καλύτερη για τη χώρα.

Ο κ. Νικόλοσκι επιχειρηματολόγησε ότι έχει δημιουργηθεί πλέον κλίμα πολιτικής αστάθειας, καθώς, όπως τόνισε, η κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ είναι πια κυβέρνηση μειοψηφίας και δεν έχει τη «νομιμοποίηση» να ασκεί την εξουσία.

Από την δική του πλευρά του ο Γιόβαν Μίτρεφσκι, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDSM), δήλωσε ότι ο αρχηγός του VMRO-DPMNE Χρίστιαν Μίτσκοσκι δεν πρέπει να αναζητά άλλοθι για να δικαιολογήσει την αποτυχία της πρότασης μομφής της αντιπολίτευσης, καθώς όπως είπε, αυτός φέρει ακέραιη την ευθύνη για την εξέλιξη αυτή. Ο κ. Μίτρεφσκι ανέφερε ακόμη ότι το προσεχές διάστημα η κυβέρνηση θα αυξήσει τις έδρες και τη δύναμή της στη Βουλή – αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάποιος ή κάποιοι βουλευτές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ετοιμάζονται να μεταπηδήσουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Νέα πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση μπορεί να κατατεθεί μετά την παρέλευση τριών μηνών, εκτός εάν έχει εξασφαλισμένη στήριξη της πλειοψηφίας των βουλευτών. Στην περίπτωση αυτή, πρόταση δυσπιστίας μπορεί να κατατεθεί ανά πάσα στιγμή.

Κυβέρνηση μειοψηφίας

Ο Ζόραν Ζάεφ πάντως μάλλον δεν αισθάνεται ιδιαίτερα «ευτυχής», αφού πλέον στην παρούσα φάση ηγείται κυβέρνησης μειοψηφίας. Ο συνασπισμός υπό το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) διαθέτει 43 βουλευτές· 15 βουλευτές διαθέτει το αλβανικό κόμμα DUI του Αλί Αχμέτι και έναν το Δημοκρατικό Κόμμα Αλβανών, το οποίο στηρίζει την κυβέρνηση. Στο σύνολό τους, τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού κατέχουν μόλις 59 έδρες στο κοινοβούλιο.

Η αντιπολίτευση διαθέτει 60 βουλευτές: ο συνασπισμός υπό το VMRO-DPMNE 44, ο συνασπισμός των αλβανικών κομμάτων Συμμαχία για τους Αλβανούς-Εναλλακτική 12, το BESA 2 (τρεις με τον Καστριότ Ρετζέπι, που όμως δεν είναι σαφές ποια στάση θα τηρήσει στο εξής) και το κόμμα Levica («Αριστερά») 2 βουλευτές.

