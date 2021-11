Κοινωνία

Δίκη ψευτογιατρού: Στο εδώλιο για δεκάδες θανάτους και απόπειρες ανθρωποκτονίας

Δικάζεται στο ΜΟΔ ο ψευτογiατρός μαζί με 16 συγκατηγορουμένους του.



Υπόλογος για δώδεκα ανθρωποκτονίες και δεκατέσσερις απόπειρες ανθρωποκτονιών κάθεται σήμερα στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου μαζί με 16 συγκατηγορουμένους του,που δικάζονται ως συνεργοί του, ο 48χρονος για την επί σειρά ετών δράση του ως «"Dr Kontos" διακεκριμένος ογκολόγος» .

Η εκδίκαση της υπόθεσης του αποκαλούμενου "ψευτογιατρού" έρχεται στο ακροατήριο του Κακουργιοδικείου σχεδόν δύο μήνες πριν συμπληρωθεί το 18μηνο όριο προφυλάκισης του Κοντοστάθη, γεγονός που δημιουργεί ασφυκτικά πλαίσια για την ταχεία ολοκλήρωση της δίκης. Για την πρόοδο της διαδικασίας πιθανότατα θα κληθεί το δικαστήριο να μεριμνήσει ώστε να εξασφαλιστεί η κατάλληλη δικαστική αίθουσα, καθώς ο αριθμός κατηγορουμένων και συνηγόρων είναι απαγορευτικός για την αίθουσα του ΜΟΔ, ώστε να τηρηθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πανδημία.

Ο 48χρονος παραπέμπεται στο Κακουργιοδικείο αντιμέτωπος με σοβαρότατες κατηγορίες που αφορούν ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή και σε απόπειρα, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη από κοινού, διακίνηση ναρκωτικών διακεκριμένη και κατ' επάγγελμα, κακουργηματική απάτη κατ' εξακολούθηση και σε απόπειρα, αντιποίηση ιατρικού λειτουργήματος, πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση, οπλοκατοχή και παραβίαση του νόμου περί αρχαιοτήτων. Ως συνεργοί στην δράση του δήθεν εξειδικευμένου κορυφαίου γιατρού κάθονται στο εδώλιο άλλοι 16 κατηγορούμενοι μεταξύ των οποίων είναι ένας πρώην βουλευτής και υπουργός , ιατρός στο επάγγελμα, γιατροί , στελέχη ιδιωτικής κλινικής , επιχειρηματίας που ασχολείται με εμπόριο βοτάνων αλλά και μία μοναχή.

Το βούλευμα για την υπόθεση του "Δόκτορα Κόντου" αναφέρει αναλυτικά τις υποθέσεις για τις οποίες καλείται να λογοδοτήσει ο βασικός κατηγορούμενος , όλες δηλαδή τις περιπτώσεις που βαριά πάσχοντες ασθενείς οδηγήθηκαν είτε στον θάνατο , είτε με σοβαρές βλάβες , εξαιτίας των ουσιαστικά ανύπαρκτων θεραπειών που τους χορηγούσε , με υποτιθέμενα ειδικά σκευάσματα τα οποία χρέωνε χιλιάδες ευρώ, πείθοντας τους να σταματήσουν τις ενδεδειγμένες ιατρικές αγωγές τους. Μεταξύ των θυμάτων του Κοντοστάθη είναι και ανήλικα παιδιά. Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις , σύμφωνα με το βούλευμα , ο κατηγορούμενος έπεισε τους γονείς 16χρονου αγοριού με καρκίνο " να διακόψουν για το ανήλικο τέκνο τους την προτεινόμενη, επιστημονικά ενδεδειγμένη, και ακολουθούμενη ως τότε θεραπεία, με χειρουργικές επεμβάσεις, χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες και λοιπά και να ακολουθήσουν, ως αποτελεσματικότερη και καταλληλότερη τη θεραπεία που τους σύστησε, αποτελούμενη από δήθεν εξελιγμένα ειδικά φάρμακα, ενέσιμά και μη, άγνωστης προέλευσης και χημικής σύστασης, τα οποία, όπως ισχυρίστηκε, παρασκευάζονταν στην Ελβετία από σπάνιες και δυσεύρετες πρώτες ύλες και ήταν άγνωστα στον κόσμο, ακόμη και στα περισσότερα μέλη της ιατρικής κοινότητας". Αποτέλεσμα ήταν το αγόρι να περιέλθει το 2017 σε κωματώδη κατάσταση και να καταλήξει αποστεωμένο, λόγω της αυστηρής δίαιτας που είχε συστήσει ο "ογκολόγος", με ραγδαία επιδείνωση της υγείας του και αύξηση του όγκου του. Για αυτήν την "θεραπεία" ο Κοντοστάθης έλαβε ποσό σχεδόν 20.000 ευρώ.

Σε άλλη περίπτωση από εκείνες που αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας, ο "Δόκτωρ Κόντος" ανέλαβε την "θεραπεία" 4χρονου αγοριού με μυική ατροφία , σταματώντας την φαρμακευτική αγωγή που χορηγούνταν έως τότε στο παιδί. Αποτέλεσμα ήταν το αγόρι να παρουσιάσει ραγδαία επιδείνωση , να ατονήσει πλήρως ο οργανισμός του και να καταρρεύσει, παραμένοντας έκτοτε σε αναπηρικό αμαξίδιο με 85% αναπηρία και "μη δυνάμενο να αυτοεξυπηρετηθεί".

Στην συγκλονιστική λίστα των θυμάτων του 48χρονου είναι και η περίπτωση ασθενούς που μετά από χειρουργείο σε ιδιωτική κλινική ,παρουσία του "δόκτορος Κόντου", για τραυματισμό στην σπονδυλική στήλη, κατέστη σε ποσοστό 92% ανάπηρος. Στην εν λόγω εγχείριση φαίνεται να είχε παρασταθεί και ο κατηγορούμενος πρώην πολιτικός.

Για τους συγκατηγορούμενους του 48χρονου, η δικογραφία δέχεται πως ουσιαστικά συνέδραμαν τον "Δόκτορα" με την συμπεριφορά τους αλλά και την διάθεση σε αυτόν χώρων και εξοπλισμού της εμπλεκόμενης κλινικής, δίνοντας στους ασθενείς την πεποίθηση ότι επρόκειτο για ιατρό. Χώρο σε Ιερά Μονή φαίνεται να είχε παραχωρήσει στον "ψευτογιατρό" και η κατηγορούμενη Μοναχή, τον οποίο ο κατηγορούμενος είχε εξοπλίσει ώστε να φαίνεται ως ιατρείο.

