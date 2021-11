Life

“Ενώπιος Ενωπίω”: ο Χρήστος Μάστορας, η αδελφή του και η Βόρεια Ήπειρος (βίντεο)

Για όλους και για όλα μίλησε ο τραγουδιστής, ο οποίος αναφέρθηκε στα παιδικά χρόνια του και την προσπάθεια να πάρει ελληνική ταυτότητα. Εντυπωσίασε η εμφάνιση της αδελφής του. Τι είπε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «Ενώπιος Ενωπίω», ήταν το βράδυ της Πέμπτης ο Χρήστος Μάστορας.

O frontman του συγκροτήματος «Μέλισσες» μίλησε για την καλλιτεχνική του πορεία, αλλά και για την οικογένεια του!

Μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, στην καταγωγή από τη Βόρεια Ήπειρο και στον αγώνα του για να πάρει ελληνική ταυτότητα, ενώ αναφέρθηκε και στην στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη που τον συγκίνησε.

Τον περίμενε όμως μια έκπληξη όταν εμφανίστηκαν στην οθόνη μπροστά του η αδερφή του και οι γονείς του.

Μίλησαν για εκείνον με τα καλύτερα λόγια, ενώ η κούκλα αδελφή του, που έκλεψε τις εντυπώσεις, έκανε αναφορές και στα βιώματά τους, χαρακτηρίζοντας τον ως παιδί - «μπελά».

«Δεν μπορούσαμε να βρούμε την ταυτότητα μας»

Ο τραγουδιστής είπε μίλησε για τον ερχομό του στην Ελλάδα, σε ηλικία 3,5 ετών, λέγοντας χαρακτηριστικά «προσωπικά δεν βίωσα τον ρατσισμό όταν ήρθαμε στην Ελλάδα. Όταν το 1990 όμως επαναπατρίστηκαν οι γονείς μου, γιατί μου αρέσει να χρησιμοποιώ αυτή την κουβέντα, τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά. Οι Έλληνες υποδέχθηκαν τους Βορειοηπειρώτες με ανοιχτές αγκάλες. ‘Τα αδέλφια μας οι Βορειοηπειρώτες’. Σιγά σιγά όμως καλλιεργήθηκε στα media ένα αίσθημα φόβου απέναντι στους Αλβανούς που είχαν μόλις έρθει στην Ελλάδα. Κάποια ίσως να ήταν όντως εγκληματίες, κάποιοι είχαν βγει από τις φυλακές αλλά δυστυχώς την πλήρωσαν και Αλβανοί οικογενειάρχες που ήρθαν ως οικονομικοί μετανάστες στην Ελλάδα και Βορειοηπειρώτες».









«Οι Αλβανοί φοβόντουσαν να πουν ότι είναι Αλβανοί και χρησιμοποιούσαν τη λέξη Βορειοπειρώτες για να ενσωματωθούν. Δεν ήταν δικό τους λάθος. Και έτσι εμείς δεν μπορούσαμε να βρούμε τη δική μας ταυτότητα. Την δική μας εθνική συνείδηση», συμπλήρωσε ο Χρήστος Μάστορας.

Προσέθεσε πως «έγινε μια παραχάραξη της ιστορίας. Νιώθω περήφανος για αυτό που μου έχει προσφέρει αυτή η δυσκολία που πέρασαν οι πρόγονοι μου εκεί. Μου πρόσφερε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που μου ανοίγει πόρτες και δρόμους στη ζωή μου»

