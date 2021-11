Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη

Ποιο ήταν το μέγεθος του σεισμού και που εντοπίζεται το επίκεντρο.

Ασθενή σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,2 στην κλίμακα Richter κατέγραψε το σεισμολογικό δίκτυο, στις 05:45 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτουτου.

Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 314 χλμ. νότια των Αθηνών και το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 37 χλμ. δυτικά της πόλης της Παλαιόχωρας στην Κρήτη.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 28,3 χιλιόμετρα.

