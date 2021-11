Κοινωνία

Χαλάνδρι - Δικηγόρος γιατρού: Η γυναίκα αυτή τον εκβίαζε, είχε επιτεθεί και στην σύζυγό του

Για την πολυετή διαμάχη που είχε ο γιατρός με την πρώην ερωμένη του που τον πυροβόλησε έξω από το σπίτι του μίλησε ο δικηγόρος Αλέξανδρος Αλεξανδράκης.



Για τη μακροχρόνια διαμάχη που υπήρχε μεταξύ του γιατρού και της γυναίκας που τον πυροβόλησε στο Χαλάνδρι μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, δικηγόρος και προσωπικός φίλος της οικογένειας,

Όπως είπε ο κ. Αλεξανδράκης, «ο γιατρός είχε μια εξωσυζυγική σχέση από την οποία απέκτησε ένα παιδί και από εκεί ξεκινάει το δράμα του». Από τότε η γυναίκα αυτή «τον εκβίαζε και του ζητούσε λεφτά», υποστήριξε ο κ. Αλεξανδράκης και πρόσθεσε ότι είχε καταδικαστεί από το Εφετείο Αθήνας με ποινή φυλάκισης για εκβίαση.

Ο κ. Αλεκανδράκης χαρακτήρισε την γυναίκα που πυροβόλησε τον γιατρό ως «άτομο με μανιακές εκρήξεις που κινείται στο όριο του παραλόγου», ενώ ανάφερε ότι είχαν κάνει ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της για να μην πλησιάζει στο σπίτι και στο ιατρείο του, ωστόσο «κάθε μέρα παραβίαζε την απόφαση», ενώ είπε ότι «ο γιατρός προσπαθούσε να βρει ισορροπίες».

Μάλιστα, ο κ. Αλεξανδράκης υποστήριξε ότι στο παρελθόν η γυναίκα αυτή είχε επιτεθεί και κατά της συζύγου του γιατρού την ώρα που έπαιρνε το παιδί από το σχολικό. «Της επιτέθηκε, την έριξε κάτω και την χτυπούσε στο κεφάλι, έχει καταδικαστεί και γι’ αυτό», είπε ο κ. Αλεξανδράκης και όπως ανέφερε πιστεύει ότι «αν μαζί με το θύμα ήταν και η σύζυγος θα πυροβολούσε και αυτή».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι στην 12χρονη κόρη της η γυναίκα αυτή «έκανε μπούλινγκ» και είπε ότι «το παιδί δεν ήθελε να πηγαίνει στην μητέρα του». «Για να δοθεί η επιμέλεια στον πατέρα είχαμε σοβαρά στοιχεία κατά της μητέρας» είπε ο κ. Αλεξανδράκης.

